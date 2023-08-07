«فيستا».. مشروع مستدام وفاخر بأنظمة تحكم ذكية للمنازل

يعد «فيستا» مشروعاً سكنياً عصرياً في قلب «مدينة دبي الرياضية»، وهو من تطوير شركة «برستيج ون» للتطوير العقاري. ويعزز المشروع مفهوم الحياة الفاخرة، ويضم 140 شقة سكنية.

ويمتد المشروع على مساحة بناء إجمالية تبلغ 264 ألف قدم مربعة، مكونةً من طابق أرضي، ومنصة، و14 طابقاً.

وسيوفر «فيستا» مواقف لشحن السيارات الكهربائية، ومضمار جري، ومعدات تمارين رياضية، وملعباً خاصاً لمختلف أنواع الرياضات، وملعب كرة سلة، وسينما خارجية، وملعب غولف صغيراً، ومرافق لحفلات الشواء، ومنتجعات صحية للرجال والنساء، وحمام سباحة غير متناهٍ على السطح.

وتتميز كل الوحدات بإطلالات، ومزودة بأنظمة تحكم ذكية للمنازل، كما يعد المشروع مستداماً مع التركيز على كفاءة الطاقة.