«إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي» تشيّد مصنعاً لتعبئة المياه

كشفت مجموعة «إنتركونتيننتال» في «دبي فيستيفال سيتي» أنها أكملت تشييد مصنع آلي لتعبئة المياه، تماشياً مع مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة.

وأضافت أن المصنع يهدف إلى استبدال قوارير المياه ذات الاستخدام الواحد في جميع الغرف والأجنحة بدلاً من هدرها، ما يحافظ على مليوني زجاجة مياه بلاستيكية سنوياً.

وقال المدير العام للمنطقة لفنادق «إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي»، توماس شميلتير: «تعيد المبادرة تأكيد مبادئ مسؤوليتنا الاجتماعية وتطبيق السياحة المستدامة، فضلاً عن دعم مبادرة (دبي تبادر) للاستدامة، وبرنامج دبي للسياحة المستدامة».