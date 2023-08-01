الحسابات الجديدة للمستثمرين في سوق دبي المالي تقفز 48.5% خلال 7 أشهر

ارتفعت أعداد الحسابات الجديدة التي سجلتها شركات الوساطة في سوق دبي المالي خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2023، على أساس سنوي، بنسبة 48.5% إلى 30523 حساباً، مقارنة مع 20555 حساب في نفس الفترة من العام 2022.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 3570 حساباً جديداً في يونيو الماضي، و4246 حساباً جديداً في يونيو، و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل، و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير، و3082 حساباً في يناير 2023.

وارتفعت في شهر يوليو فقط بنسبة 52% تقريبًا بعد أن بلغت بالشهر الماضي نحو 3570 حساب مقارنة مع 2351 حساب في يوليو من العام 2022.

ودعم ارتفاع تلك الحسابات الجديدة ومن ثم واستقطاب شرائح من المستثمرين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية منها «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«إمباور» و«تعليم» و«الأنصاري» للخدمات المالية.

وبدعم من توجه المستثمرين نحو الاكتتابات التي شهدتها دبي خلال العام الماضي أيضا.

وكانت شركات الوساطة في سوق دبي المالي أضافت 50.718 ألف حساباً جديداً للمستثمرين خلال العام 2022.

يذكر أن حسابات التداول الجديدة بين شركات الوساطة تقيس زيادة الإقبال على المشاركة في الاكتتابات الجديدة، إلى جانب مدة استفادة المستثمرين من المزايا التي توفرها هذه الشركات.