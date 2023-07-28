مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ينظم يوماً وظيفيا مفتوحاً لطيران الإمارات في مجلس أم سقيم

نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة يومًا مفتوحًا للتوظيف في مجلس أم سقيم، وقد تم تصميم هذا اليوم الوظيفي لمنح المواطنين فرصاً وظيفية ليكونوا جزءًا من رحلة النجاح الملهمة لمجموعة الإمارات.

وقال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: "تعتبر مبادرة الأيام الوظيفية المفتوحة جزءًا أساسيًا من جهود مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وتهدف لاستثمار الدور الاجتماعي الذي وضعته قيادتنا الحكيمة في رؤيتها لإعادة الدور المجتمعي والاقتصادي لمجلس الحي كمان كان قديماً في ثقافتنا الإماراتية بالتعاون مع شركائنا الحكوميين والقطاع الخاص على وجه التحديد. وجاء الحدث ضمن سلسلة من الأيام الوظيفية المفتوحة التي انعقدت على مدار العام. ونهدف عبرها لوضع الفرص الوظيفية بين يدي المواطنين في أحيائهم وإحضار شركات القطاع الخاص أقرب إليهم في محيطهم".

وأضاف:" نتقدّم بالشكر الجزيل لجميع شركائنا الذين ساهموا في نجاح الحدث ونشكر المواطنين الباحثين عن فرص عمل لأن حضورهم أعطى الحدث أهميته وأنجح يوم التوظيف المفتوح في مجلس أم سقيم والمبادرة بشكل عام، وسنواصل خلق الفرص التي تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل لدعم تطوير الكفاءات المواطنة والإسهام في ازدهار دولتنا".



وقالت نائب رئيس الموارد البشرية للتوطين، وإدارة تعزيز تجربة الموظفين في مجموعة الإمارات منال الصوري: نعتز بفخر المواطنين الإماراتيين بعلامتي طيران الإمارات ودناتا باعتبارهما علامتين تجاريتين عالميتين تتمتعان بجذور راسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نفخر بنجاح مجموعة الإمارات في ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها وجهة العمل المفضلة بالنسبة لهم". واضافت منال الصوري بقولها: شكل مجلس أم سقيم منصة فعالة وتفاعلية ساعدتنا في الوصول إلى الشباب الإماراتي في بيئتهم والانخراط في محادثات هادفة معهم. ونشكر جميع المنظمين على توفير هذه المنصة التعاونية الهادفة ".

