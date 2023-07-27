2.32 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنمو 61% بالنصف الأول

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تسجيل نمو في صافي الأرباح بنسبة 61% في النصف الأول من العام 2023 ليصل إلى 2.32 مليار درهم مقابل 1.4 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022، مما يشير إلى اتجاه ثابت في الربحية.

وبلغ صافي الربح في الربع الثاني من العام 2023، نحو 1.2 مليار درهم بنسبة نمو 68% مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.

وارتفعت الإيرادات في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 50% لتصل إلى 4.3 مليارات درهم مقارنة بـ 2.8 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، بفضل تنوع مصادر الدخل والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات.

وسجل المصرف نمواً في الدخل من مصادر التمويل بنسبة 75%، لتبلغ 2.9 مليار درهم مقابل 1.7 مليار درهم خلال ذات الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بنمو في التمويلات وهوامش ربح أفضل. كما زاد الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 14%، ليصل إلى 1.3 مليار درهم في النصف الأول مقابل 1.2 مليار درهم مقارنة في الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعاً بنمو بنسبة 15% في الرسوم والعمولات.

وتم تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 7 نقاط مئوية لتصل إلى 33.9% مقارنة بـ 40.9% في النصف الأول من عام 2023، وذلك نتيجة التحسن في الإيرادات والتعزيز من الإنتاجية.

وارتفعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 62% لتصل إلى 369 مليون درهم للنصف الأول من العام الجاري. وتزامن هذا مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بنسبة 4.7 نقاط مئوية لتصل إلى 128.4%. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 28% ليصل إلى 182 مليار درهم، مدفوعاً بنمو بنسبة 18% في إجمالي التمويل و22% في الاستثمارات.

وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 31% لتصل إلى 150 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ115 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، مدفوعة بشكل أساسي بنمو بنسبة 14% في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، على الرغم من بيئة معدلات الأرباح المرتفعة، وتشكّل الحسابات الجارية وحسابات التوفير حالياً نسبة 66% من أرصدة الودائع.

وحافظ «أبوظبي الإسلامي» على وضعية قوية لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.82% ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية عند 17.65%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل التمويل المستقر بلغ 78.0% والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 21.8%.

وقال رئيس مجلس الإدارة، جوعان عويضة سهيل الخييلي: «سجلنا أداءً قياسياً في النصف الأول من العام 2023، وحققنا صافي ربح قدره 2.3 مليار درهم، وإيرادات قياسية بلغت 4.3 مليارات درهم، وهو ما أدى إلى تحقيق عائد على حقوق المساهمين وصل إلى 25%، ما يعكس نجاح نموذج أعمالنا المتنوع، وقوة ومرونة المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات. إن قدرتنا على بناء هذا الزخم القوي، جاء نتيجة لوضعنا المالي الراسخ وإدارتنا الحكيمة للمخاطر وتنويع الأعمال والتنفيذ الذكي لاستراتيجيتنا المدعومة باستراتيجية رقمية مبتكرة. وقد أدّت جهودنا وتميز أعمالنا إلى تفردنا بنيل الفئة الماسية من جائزة الشيخ خليفة للتميز، وهي شهادة على قوة أدائنا المالي ونهجنا الرائد والمبتكر في مجال الخدمات المصرفية الرقمية».

وأضاف: «في النصف الأول من العام، نجحنا في التعزيز من حصتنا السوقية واستقطاب ودائع جديدة من خلال اجتذاب نحو 96 ألف متعامل جديد ما يشير بقوة إلى تميز نموذجنا المصرفي، وفيما نتطلع نحو المستقبل، سنواصل العمل لإيجاد المزيد من القيمة لجميع الأطراف المعنية، والتركيز على تحقيق هدفنا بأن نصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم. ونحن واثقون من القدرات الاقتصادية لدولة الإمارات والمنطقة بوجه عام، وسنواصل تحقيق التقدم لصالح كل من متعاملينا من الأفراد والمؤسسات ومساهمينا».

