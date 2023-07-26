دبي تشهد إنجاز 9 مشروعات عقاريّة بـ4.06 مليارات درهم خلال النصف الأول 2023

شهدت إمارة دبي إنجاز تسعة مشروعات عقاريّة بقيمة 4.06 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، في حين وصل عدد المشروعات العقاريّة «قيد الإنجاز» إلى 392 مشروعاً، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتؤكّد الإمارة بذلك ريادتها العالمية في الاستثمار العقاري، وجاهزيّة القطاع واستدامته، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصاديّة D33»، وفي مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.



الوحدات المسجلة

وأظهرت البيانات أنّ عدد الوحدات العقاريّة المسجّلة خلال ذات الفترة وصل إلى 42 ألفاً و583 وحدة عقاريّة، في ما بلغ عدد الوحدات المباعة 47 ألفاً و187 وحدة بقيمة إجمالية وصلت إلى 96 مليار درهم، في حين وصل عدد الفلل المباعة إلى 5546 فيلا بقيمة 15 مليار درهم. كما تُظهر البيانات أنّ عدد المطوّرين العقاريين المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة وصل إلى 174 مطوّراً عقاريّاً.

وتشكّل البيانات المذكورة مؤشراً كبيراً على الثقة التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي بين أوساط المستثمرين المحليين والعالميين على حدّ سواء.



عقود الإيجار

من جهة أخرى، حظيت حركة الإيجارات في الإمارة كذلك بأداء قوي خلال الفترة المذكورة، إذ بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة في النصف الأول 355 ألفاً و515 عقداً، منها 166 ألفاً و368 عقداً جديداً، و189 ألفاً و147 عقداً مجدّداً، ليواصل بذلك قطاع الإيجارات في الإمارة مرونته واستدامته، بفضل الخدمات السلسة والاستباقيّة، والبنية التحتية المتطوّرة والداعمة.



الرخص العقاريّة

وأصدرت «أراضي دبي» 4416 رخصة عقاريّة خلال النصف الأول من العام 2023، الأمر الذي يؤشر على حجم الإقبال المتنامي من قبل المستثمرين العقاريين للحصول على الرخص العقاريّة في مختلف الأنشطة التي يشملها القطاع، بالتزامن مع جهود الدائرة لتمكين المجتمع العقاري عبر خدمات عقاريّة استباقيّة سلسة.

وحقّقت الرخص العقارية نمواً بنسبة تصل إلى 55% مقارنة بالنصف الأول من 2022، مدفوعة بالأداء المتميّز الذي حققه القطاع العقاري في الإمارة على صعيد التصرفات العقاريّة والاستثمارات واستقطاب شركات التطوير العقارية والوسطاء.



أنواع الرخص

وتنوّعت الرخص الصادرة حسب النشاط كالتالي: الوساطة في بيع العقارات وشرائها 1592 رخصة، الوساطة في تأجير العقارات 1008 رخص، خدمات متابعة المعاملات 842 رخصة، خدمات الإشراف الإداري للعقارات 369 رخصة، شراء الأراضي والعقارات وبيعها 240 رخصة، التطوير العقاري 148 رخصة، خدمات تأجير وادارة العقارات الخاصة 56 رخصة، وسيط رهن عقاري 47 رخصة، ومجمع تجاري 37 رخصة.



في ما توزعت الرخص الأخرى على أنشطة مختلفة مثل: خدمات الإشراف الإداري لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، الاستشارات العقارية، مركز تسوق.



أعلى المناطق

وفي أعقاب تسجيل القطاع العقاري في إمارة دبي لـ 76 ألفاً و119 تصرفاً عقارياً بقيمة 283 مليار درهم خلال النصف الأول 2023؛ فقد تصدّرت منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات العقاريّة، بواقع 7228 تصرفاً، تلتها في المراتب الـ9 الأخرى كلاً من: «مرسى دبي» التي سجلت 6618 تصرفاً عقارياً، و«الخليج التجاري» التي سجلت 4792 تصرفاً عقارياً، و«وادي الصفا 5» 4140 تصرفاً عقارياً، و«برج خليفة» 3526 تصرفاً عقارياً، و«الثنية الخامسة» 3417 تصرفاً عقارياً، في ما سجلت منطقة «الخيران الأولى» 3333 تصرفاً عقارياً، و«حدائق محمد بن راشد» 3207 تصرفاً عقارياً، و«المركاض» 3,091 تصرفاً عقارياً، و«الحبية الخامسة» 2288 تصرفاً عقارياً.