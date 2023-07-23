«ديوا»: 680 نقطة «شحن أخضر» في جميع أنحاء دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن انضمامها إلى رابطة «تشار إن» CharIN العالمية المتخصصة، كعضو رئيس، بهدف تعزيز التزامها بتطوير التنقل الأخضر والطاقة الخضراء، في وقت أكدت فيه تركيب أكثر من 370 محطة شاحن أخضر، أي ما يزيد عن 680 نقطة شحن منتشرة في جميع أرجاء دبي.

وأفادت الهيئة في بيان بأن هذه العضوية تتيح لها ترسيخ مشاركتها في إرساء معايير أنظمة شحن المركبات الكهربائية، وتطوير تقنيات جديدة من شأنها تحسين كفاءة التنقل الأخضر، وخفض تكاليف شحن المركبات الكهربائية، وزيادة سرعة الشحن.

وتضم رابطة «تشار إن» ما يزيد عن 320 عضواً، وتتخصص في تعزيز المعايير الموحدة والمعتمدة في شحن المركبات الكهربائية.

التنقل الأخضر

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي)، والأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء، نواصل دعم مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بما يعزز مساهمتنا في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات، وترسيخ مكانة دبي، عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة».

وأضاف: «أسهم تطوير الهيئة المستمر لمبادرة (الشاحن الأخضر)، بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، في تشجيع اقتناء المركبات الصديقة للبيئة، وتوفير حلول ذكية ومبتكرة تضمن تجربة سلسة وسريعة لمتعاملينا».

وتابع الطاير: «كما أثمر توفيرنا لشبكة شحن عامة قوية للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دبي عن زيادة عدد المركبات الكهربائية في الإمارة، في وقت انتهت فيه الهيئة من تركيب أكثر من 370 محطة شاحن أخضر، أي ما يزيد عن 680 نقطة شحن منتشرة في جميع أرجاء دبي».

لاعب رئيس

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «تشار إن» CharIN، كلاس براكلو: «يسعدنا انضمام هيئة كهرباء ومياه دبي بوصفها عضواً رئيساً في الرابطة التي تدعم إنشاء الهيئة لشبكة شحن المركبات الكهربائية باستخدام المعايير المتبعة في القطاع، ومساهمتها في تشجيع شحن المركبات الكهربائية والتنقل الأخضر».

وأضاف: «نولي اهتماماً خاصاً لانضمام الهيئة للرابطة، إذ أنها لاعب رئيس في قطاع الطاقة في المنطقة. وستقوم الرابطة بمشاركة خبراتها ومعرفتها الواسعة بالمنطقة مع الفريق التقني من الهيئة. كما ستتعاون الهيئة مع أعضاء آخرين من الرابطة لتطوير التقنيات الخاصة في مختلف مجالات شحن المركبات الكهربائية، وتمكين الجيل القادم في مجالات التنقل الأخضر والطاقة».

مبادرة «الشاحن الأخضر»

تتيح «ديوا» من خلال مبادرة «الشاحن الأخضر» التي أطلقتها عام 2014، للمتعاملين، إدارة فعالة وسهلة لخدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية من خلال «لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر».

ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في دبي عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، و14 منصة رقمية أخرى.

وتقدم الهيئة خدمة رمز الاستجابة السريعة QR code لمتعاملي السيارات الكهربائية المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر»، ما يتيح لهم استكمال جميع مراحل شحن مركباتهم دون استخدام بطاقة الشاحن الأخضر. كما أطلقت الهيئة موقع «مجتمع السيارات الكهربائية في دبي» www.dubaievhub.ae بهدف زيادة استخدام السيارات الكهربائية من خلال مركزية المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات السيارات الكهربائية.