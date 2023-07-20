«ناسداك دبي» تحتفي بإدراج صكوك دولارية لـ«شوبا العقارية»

رحبت «ناسداك دبي» بإدراج صكوك مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 300 مليون دولار من «شوبا العقارية». ويمثل إدراج هذه الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة نوعية لفئة الاستثمار الفرعي من الحجم المعياري في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد أول صكوك من نوعها تتضمن خيار إعادة الشراء. وتبلغ مدة الصكوك خمس سنوات، وتتيح للمستثمرين معدل ربح سنوي يصل إلى 8.75%، ويدفع بشكل نصف سنوي.

وبهذا الإدراج الجديد، ترسّخ دبي مكانتها مركزاً مالياً رائداً لإدراج الديون الإقليمية والدولية، حيث وصلت قيمتها الإجمالية إلى 117 مليار دولار أميركي، ما يعزز مكانتها على مستوى الأسواق العالمية.

واحتفالاً بهذا الإدراج الناجح، قام الرئيس الشريك لمجلس إدارة «شوبا العقارية» رافي مينون، والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة «ناسداك دبي».