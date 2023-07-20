مطار دبي يحصل على اعتماد مجلس المطارات الدولي

حصل مطار دبي الدولي على اعتماد مجلس المطارات الدولي، ضمن برنامجه لاعتماد تحسين إمكانات الوصول، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تكرّم جهود المطارات العالمية الملتزمة بتسهيل إجراءات السفر للمسافرين من أصحاب الهمم.

وأفادت مؤسسة مطارات دبي بأن «الاعتماد» يمثل اعترافاً بالجهود المستمرة التي يبذلها مطار دبي الدولي، وحرصه على تحقيق تجربة سفر شاملة وآمنة للمسافرين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات المرئية وغير المرئية.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي تماشياً مع قرار الجمعية العامة لمجلس المطارات الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 2019 المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللذين ينصّان على حق جميع الأشخاص من أصحاب الهمم الذين يعانون الإعاقات، على اختلاف أنواعها، التمتع بكل الحقوق والحريات الأساسية.

ومن خلال إطلاق خطة متكاملة تتضمن مراحل عدة، وتستمر لمدة عامين للارتقاء بتجربة السفر لأصحاب الهمم، نجح مطار دبي الدولي في إثبات كفاءته في توفير تجربة شاملة وسلسة لجميع المسافرين، والزوار، وكبار المواطنين، والعاملين في المطار. وتضمن ذلك إطلاق مخطط شامل لاستعدادات ما قبل السفر، وتصميم ممر صديق للمصابين بالتوحد، وتنفيذ برنامج تدريبي واسع النطاق للعاملين في المطار.

وبحسب «مطارات دبي»، تتماشى هذه المبادرة المبتكرة من مطار دبي الدولي، التي تحمل شعار «نرى العالم بمنظور مختلف»، مع رؤية الحكومة لتحويل دبي لمدينة صديقة لأصحاب الهمم، ودعم جهود تعزيز الوعي بالمسافرين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات المرئية وغير المرئية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر: «تلتزم (مطارات دبي) بتوفير تجربة شاملة في المطار، بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء الإستراتيجيين، لضمان تطوير الخدمات والمرافق وتوظيفها للارتقاء بتجربة المسافرين من أصحاب الهمم، وتوفير سبل الراحلة لهم خلال رحلتهم في دبي». وأضاف: «نهدف من خلال هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات أصحاب الهمم في جميع المراحل ومختلف نقاط الاتصال عبر مطارنا، خصوصاً أولئك من ذوي الإعاقات غير المرئية مثل التوحد، أو التعب المزمن أو الألم المزمن».

وتابع: «يأتي الحصول على اعتماد مجلس المطارات الدولي ليكون شهادة على ما أحرزناه من نجاح حتى الآن، وترسيخ جهودنا في ما نواصل منح الأولوية لحقوق أصحاب الهمم كجزء لا يتجزأ من تجربة المتعاملين».

وأكد الجوكر أن «دبي تحقق الريادة في جعل السفر أكثر شمولية من خلال تطوير بنية تحتية متكاملة بما يشمل تخصيص ممر يعطيهم الأولوية عند تسجيل الوصول أو مراقبة الجوازات أو نقاط التفتيش الأمني، وتُتاح هذه الخدمات والمرافق لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات غير المرئية ضمن (برنامج شريط دوار الشمس)». وقال: «سنواصل العمل لتحقيق الأهداف التي وضعتها دبي وقيادتها من أجل مجتمع يحرص على دمج أصحاب الهمم وتمكينهم وإزالة العقبات من طريقهم».

برنامج دولي وحيد

يعتبر «اعتماد» مجلس المطارات الدولي، المصمم لمساعدة المطارات على قياس وتقييم وتحسين إمكانات الوصول لديها، البرنامج الدولي الوحيد المخصص لتسهيل إمكانات السفر، وتحسين تجربة المسافرين من أصحاب الهمم.

ويوفر البرنامج منصة تستطيع المطارات من خلالها استعراض التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية والتوصيات المختصة في هذا المجال أمام المسافرين والجهات التنظيمية وقطاع الطيران، لتكون أساساً تواصل منه المطارات نهجها لتوفير تجربة سفر سلسة.