دبي الدولي يحصل على اعتماد مجلس المطارات الدولي

حصل مطار دبي الدولي “DXB” على اعتماد مجلس المطارات الدولي ضمن برنامجه لاعتماد تحسين إمكانات الوصول – وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تكرم جهود المطارات العالمية الملتزمة بتسهيل إجراءات السفر للمسافرين من أصحاب الهمم.

يمثل الاعتماد اعترافا بالجهود المستمرة التي يبذلها مطار دبي الدولي DXB وحرصه على تحقيق تجربة سفر شاملة وآمنة للمسافرين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات المرئية وغير المرئية.

تأتي هذه الجهود تماشيا مع قرار الجمعية العامة لمجلس المطارات الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لعام 2019 والمتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللذين ينصّان على حق جميع الأشخاص من أصحاب الهمم الذين يعانون من الإعاقات على اختلاف أنواعها في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية كافة.

ومن خلال إطلاق خطة متكاملة تتضمن عدة مراحل وتستمر عامين للارتقاء بتجربة السفر لأصحاب الهمم نجح مطار دبي الدولي DXB في إثبات كفاءته عبر توفير تجربة شاملة وسلسة لجميع المسافرين والزوار وكبار المواطنين والعاملين في المطار.. وتضمن ذلك إطلاق مخطط شامل لاستعدادات ما قبل السفر وتصميم ممر صديق للمصابين بالتوحد وتنفيذ برنامج تدريبي واسع النطاق للعاملين في المطار.

و قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، ماجد الجوكر : "إن مطارات دبي ملتزمة بتوفير تجربة شاملة في المطار بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين كافة لضمان تطوير الخدمات والمرافق وتوظيفها للارتقاء بتجربة المسافرين من أصحاب الهمم وتوفير سبل الراحة لهم خلال رحلتهم في دبي ونهدف من خلال هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات أصحاب الهمم في جميع المراحل ومختلف نقاط الاتصال عبر مطارنا خاصة ذوي الإعاقات غير المرئية مثل التوحد أو التعب المزمن أو الألم المزمن .. ويأتي الحصول على اعتماد مجلس المطارات الدولي بمثابة شهادة على ما أحرزناه من نجاح حتى الآن وترسيخ جهودنا فيما نواصل منح الأولوية لحقوق أصحاب الهمم كجزء لا يتجزأ من تجربة العملاء".