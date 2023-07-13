«ديوا الرقمية» تعزز الشراكة الاستراتيجية مع «هواوي»

زار وفد برئاسة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، مقر شركة «هواوي» العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت وقّعت فيه «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع «هواوي» لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. وناقش الطاير مع رئيس مجلس إدارة «هواوي»، جيو بينغ، تعزيز التعاون، لاسيما في مجال تخزين الطاقة، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، ومحطات شحن السيارات الكهربائية. كما سلط الاجتماع الضوء على الإطلاق الناجح للمرحلة الأولى من أضخم مركز بيانات أخضر عالمياً وفق تصنيف موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، الذي نفذه مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» بالتعاون مع «هواوي»، في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».