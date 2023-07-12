مشروع محمد بن راشد للطيران يوقع اتفاقية لإنشاء حظيرة لصيانة وتجديد الطائرات

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران عن توقيع اتفاقية مع شركة «تيم إنفستمنت» لبناء حظيرة لصيانة وتصليح وتجديد الطائرات في «دبي الجنوب»، تكون مخصصة لتلبية احتياجات الطائرات.

وأقيم حفل التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، والمدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيم إنفستمنت»، تيمور شاه شهاب، في وقت سيتم فيه وضع حجر الأساس للحظيرة الجديدة خلال «معرض دبي للطيران 2023»، فيما يتوقع إنجازها في الربع الأول من عام 2025.

وقال طحنون سيف: «تؤكد الااتفاقية على التزامنا إزاء تعزيز نمو قطاع الطيران بدبي، واستقطاب أكبر شركات الطيران العالمية لتأسيس فروع لها في الإمارة ضمن المنظومة الديناميكية لـ(دبي الجنوب)».

من جهته، قال تيمور شاه شهاب: «تمثل المنشأة الجديدة التي نعتزم تشييدها جانباً من خططنا الاستراتيجية، كخطوة مهمة لتوسيع نطاق انتشارنا لتوفير خدماتنا لعملائنا على نطاق أوسع في قطاع الطيران».