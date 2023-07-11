«نيوبلاي» الكورية تؤسس مقرها الدولي في سوق أبوظبي العالمي

أعلنت «نيوبلاي» (NEOPLY)، الشركة الكورية الجنوبية المتخصصة في تقنية الـ«بلوك تشين»، عن تأسيس مقرها العالمي في أبوظبي، بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار.

وتنضم «نيوبلاي» إلى برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، والذي يهدف لدعم الشركات التي تعمل في القطاعات التي تمتاز بمقومات نمو عالية، وتركز على التكنولوجيا في العاصمة أبوظبي.

وتوفر «نيوبلاي» منصة للتمويل اللامركزي، ومجموعة متنوعة من الخدمات القائمة على تقنية «بلوك تشين»، في وقت سيستفيد فيه المقر العالمي الجديد للشركة، الذي سيحمل اسم «إتش لاب» من الإطار التنظيمي المتقدم لسوق أبوظبي العالمي والمخصص للأصول الافتراضية.

وقال المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي: «أسهمت منظومة الأعمال القوية والداعمة التي تنفرد بها إمارة أبوظبي، وامتلاكها للبنى التحتية العالمية والمواهب والكفاءات المتميزة، في تكريس مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار في الشرق الأوسط».

وأضاف: «تنضم (نيوبلاي) إلى عدد من الشركات الكورية الجنوبية المبتكرة الأخرى التي اختارت أبوظبي كوجهة عالمية للمضي قدماً في المراحل التالية من جهود تنمية وتطوير أعمالها، والمساهمة في ابتكار أفضل الأفكار والحلول الجديدة انطلاقاً من العاصمة أبوظبي».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «نيوبلاي»، جينهو بارك، على أهمية الدعم المقدم من مكتب أبوظبي للاستثمار، لتأسيس المقر العالمي للشركة في قلب إمارة أبوظبي، معرباً عن ترقبه وحماسه لبدء تطوير الحلول والابتكارات المالية في الشرق الأوسط.

وقال إن «الدعم المقدم من مكتب أبوظبي للاستثمار والتعاون الوثيق مع سوق أبوظبي العالمي، والبنية التحتية العالمية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، سيمكننا من تعزيز التزامنا بإرساء معايير جديدة ومتميزة في صناعة البلوك تشين العالمية».

وسيعمل مقر شركة «نيوبلاي» الجديد «إتش لاب» مع سوق أبوظبي العالمي لدعم خطط السوق الرامية لإعداد إطار عمل متقدم لتكنولوجيا التمويل اللامركزي، ليكون السوق بذلك من أوائل الجهات المزودة لتكنولوجيا التمويل اللامركزي الخاضعة للرقابة والتنظيم في العالم.

وتتطلع شركة «بلوك تشين» للمساهمة في المختبر الرقمي التابع لسوق أبوظبي العالمي، والعمل بشكل وثيق مع هيئة تنظيم الخدمات المالية في السوق، لوضع إطار عمل تنظيمي فعّال لصناعة التمويل اللامركزي، والذي يسهم في الحد من المخاطر على المستهلكين والأطراف المعنية بصناعة الخدمات المالية، ويعمل على تطوير نماذج أعمال جديدة لتحسين تجارب المستهلكين ونتائجهم.

تعتبر «نيوبلاي» التي تأسست عام 2018، ذراع الـ«بلوك تشين» لـ«شركة نيويز القابضة الكورية الجنوبية» المتخصصة بتطوير ألعاب الفيديو.

وستسهم الشركة في توفير وظائف متخصصة في تكنولوجيا «بلوك تشين»، وستشكل إضافة قيّمة لتطوير هذا القطاع في العاصمة أبوظبي وخارجها.