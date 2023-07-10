سلطان العلماء: توظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع التحوّل الرقمي

أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتبنى توظيف الذكاء الاصطناعي وأدواته في شتى ميادين العمل، لتسريع عملية التحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الأداء، لتعزيز جاهزية الدولة وتنافسيتها العالمية.

وقال خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية (بلوك تشين)، بوزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي، إن «حكومة دولة الإمارات تؤمن بأهمية مواكبة المتغيرات العالمية، وتصميم مبادرات مبتكرة تستبق التحديات، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة، لتسريع وتيرة التحول الرقمي، واعتماد أفضل الممارسات الرقمية، لتوفير فرص جديدة، وتصميم نماذج عمل متطورة، تقوم على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وناقش المجلس مستجدات المرحلة الثانية من «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، الهادفة إلى اعتماد أنشطة ومبادرات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومختلف مجالات العمل، وزيادة تنافسية الإمارات في القطاعات ذات الأولوية.

واستعرضت «لجنة الطاقة» سير عمل منصة البيانات الموحدة، وربط الجهات الاتحادية والمحلية في منصة واحدة، كما استعرضت «لجنة المواصلات والخدمات اللوجستية» مدى تطور ودراسة مشروع المركبات ذاتية القيادية، فيما ناقشت «لجنة التجارة الخارجية» آلية عمل البرنامج الذكي للتجارة الخارجية للدولة.

بدورها، تناولت «لجنة السياحة» تحديات مشاركة البيانات، وأهمية توحيد الجهود المختلفة لمشاركة البيانات وربطها بطرق آمنة، لضمان أفضل خطط تشغيلية للأنظمة الرقمية.

وأعلنت «لجنة قطاع الصحة» استكمال جميع المبادرات النوعية المختلفة، واستعرضت منصة «تطمين» للقطاع الدوائي، المنصة الوطنية للتنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، التي تسهم في تتبع الأدوية من الإنتاج إلى الاستخدام من المرضى.

من جهتها، ناقشت «لجنة قطاع الصناعة» استكمال عدد من المشروعات النوعية، كما استعرضت برنامج مركز التمكين، ومبادرة «صنع في الإمارات».

في السياق نفسه، بحثت لجنة «بلوك تشين» سير العمل على إعداد دليل توعوي للمجتمع بالخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية على المحفظة الرقمية، لنشر الوعي والمعرفة، وضمان إلمام المجتمع بالخدمات الرقمية التي تسهل الأعمال اليومية، وتضمن جودة حياتهم.

كما ناقشت لجنة «المنظومة التعليمية المعززة بالذكاء الاصطناعي» خطط تعاون وزارة التربية والتعليم مع الجهات الراغبة في المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، لتشجيع البحث العلمي التنافسي في مجال الذكاء الاصطناعي، وناقشت لجنة «تبني الذكاء الاصطناعي» آلية عمل منصة المحادثة الآلية الموحدة، وآخر إحصاءات حصر مبادرات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.

• تصميم نماذج عمل متطورة، تقوم على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لبناء اقتصاد معرفي.