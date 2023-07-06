تسجيل ملكية للورثة

تتيح الخدمة التقدم بطلب تسجيل الملكية للورثة عن طريق تسجيل نقل العقار من المتوفى إلى الورثة بموجب الإعلام الشرعي، وتحتاج هذه الخدمة إلى وثيقة الإعلام الشرعي والهوية لجميع الورثة للمواطنين والمقيمين، وصور عن جوازات سفر سارية الصلاحية للورثة (غير مقيمين)، ورسالة عدم ممانعة من الجهة الراهنة، وخطاب من محاكم دبي أو محاكم الإمارات الأخرى أو مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر موجه لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بنقل الملكية لأسماء الورثة.