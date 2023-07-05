12.3 مليون بيان جمركي لجمارك دبي في 6 أشهر بنمو 10%

أفاد المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، بأن «أنظمة جمارك دبي أنجزت 12.3 مليون بيان جمركي للأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنمو 10% مقارنة بـ11.2 مليون بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي، وبمعدل يصل إلى 48 بياناً جمركياً في الدقيقة الواحدة».

وأكد المدير العام لجمارك دبي، أن «خدمات جمارك دبي الذكية وأنظمتها الجمركية المتطورة والرائدة لتسهيل العمليات التجارية ترسخ موقع دولة الإمارات وتصدرها عالمياً في محور التجارة ووصولها إلى مصاف الـ10 الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية».

وأضاف أن جمارك دبي تجني ثمار الاستثمار الناجح في التحول التكنولوجي خلال العقد الماضي، وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية تسهل على المتعاملين وتمكنهم من إنجاز أعمالهم من أي مكان وفي أي وقت، حيث وصلت نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات الذكية التي تقدمها جمارك دبي إلى 98%.

وتعمل جمارك دبي من خلال مبادراتها النوعية على زيادة قيمة التجارة الخارجية لدبي ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.

ويعد «مرسال 2» - النظام الجمركي الإلكتروني المتكامل الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي بهدف تسهيل وانسيابية حركة التجارة على مدار الساعة، وتعزيز حماية المجتمع والاقتصاد، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء - نقلة نوعية في تاريخ العمل الجمركي، نظراً للإمكانات الهائلة والتقنيات الحديثة التي يتميز بها النظام.

وتدعم أنظمة جمارك دبي أعمال الشركات، إذ توفر منصة مساحة العمل الذكية نحو 68 مليون درهم سنوياً في كلفة التشغيل على الشركات، كما تقوم جمارك دبي بتحسين وتطوير مستمر في مشروع التجارة الإلكترونية عبر الحدود، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة، حيث يتوقع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى ستة مليارات دولار في 2023، و6.8 مليارات دولار في 2024، و7.6 مليارات دولار في 2025.