محمد بن راشد: الإمارات ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في مجال التنافسية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن دولة الإمارات جاءت ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في مجال التنافسية، وذلك بحسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية من مركز التنافسية العالمي الذي صدر اليوم في سويسرا.

وأفاد سموه في حسابه الرسمي على "تويتر" بأنه: "صدر اليوم في سويسرا التقرير السنوي للتنافسية العالمية من مركز التنافسية العالمي وجاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في مجال التنافسية . متصدرة العالم في محور التجارة العالمية وفي عدة مؤشرات مثل إدارة المدن والبنية التحتية للطاقة وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية وغيرها . كما جاء أداؤها الاقتصادي المتميز ليضعها في المرتبة الرابعة عالمياً."

وأضاف سموه: "أهنىء أخي رئيس الدولة .. وأهنىء آلاف فرق العمل التي تواصل الليل بالنهار .. وأهنىء شعب الإمارات 🇦🇪 الذي استحق بجهده وإخلاصه وتفانيه والتفافه حول قيادته أفضل المراتب على مستوى العالم … والقادم أفضل بإذن الله".