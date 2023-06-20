مكتوم بن محمد: «الإمارات دبي الوطني» شريك في بناء مستقبل دبي المالي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن «بنك الإمارات دبي الوطني هو المؤسسة المصرفية الرائدة التي تواكب طموحات الإمارات وتطلعات قيادتها، وهو شريك في بناء مستقبل دبي المالي وترسيخ ريادتها العالمية». وقال سموه في تغريدة عبر موقع «تويتر» أمس: «قبل 60 عاماً انطلقت نواة تأسيس بنك الإمارات دبي الوطني، ليصبح إحدى قصص دبي الملهمة التي تلتقي فيها الرؤية الطموحة مع المثابرة.. 60 عاماً من العمل المصرفي المتميز للبنك الأسرع نمواً في المنطقة بأصول تبلغ 782 مليار درهم، وخدمات مصرفية تقدّم لأكثر من 17 مليون عميل في 13 دولة حول العالم». وأضاف سموه: «بنك الإمارات دبي الوطني هو المؤسسة المصرفية الرائدة التي تواكب طموحات الإمارات وتطلعات قيادتها، وهو شريك في بناء مستقبل دبي المالي وترسيخ ريادتها العالمية، وسيظل العلامة الفارقة في صنع مستقبل العمل المصرفي في الإمارات ودبي».

جاءت تصريحات سموه بمناسبة احتفال بنك الإمارات دبي الوطني هذا العام بمرور 60 عاماً على تأسيسه. وتمثل هذه المناسبة التاريخية مسيرة حافلة بالعطاء والتقدم الذي أحرزه البنك طوال هذه الفترة من بنك وطني محلي إلى بنك وطني دولي، يعمل فيه أكثر من 30 ألف شخص في أسواقه المختلفة، ويخدم أكثر من 17 مليون عميل في 13 دولة.

وتماشياً مع شعار «60 عاماً معاً»، ينظم البنك سلسلة من الفعاليات والمبادرات الاحتفالية بهذه المناسبة الاستثنائية.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً محورياً في دعم مسيرة النمو والتطور الاقتصادي لدولة الإمارات ومجتمعاتها على مر السنين. لقد نجحنا في إظهار قوة رؤيتنا وعلامتنا التجارية للعالم، وترسيخ مكانتنا كبنك إقليمي رائد في الابتكار المصرفي العالمي. واليوم يمكننا أن نقول بكل فخر إن بنك الإمارات دبي الوطني هو أحد رواد قطاع الخدمات المالية في الدولة».

وأضاف سموه: «نود أن نغتنم هذه المناسبة لنتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رؤيته الملهمة وقيادته الحكيمة التي مكنت دبي ودولة الإمارات من تبوُّء مكانة رائدة في قطاع الخدمات المالية العالمي. كما نود أن نشكر جميع المساهمين والعملاء والموظفين وأفراد المجتمع الذين لعبوا دوراً مهماً في دعم مسيرة نجاحنا المتواصلة». وتابع سموه: «باستشراف المستقبل، والاعتماد على ركائزنا الاستراتيجية، سيواصل بنك الإمارات دبي الوطني مسيرته والمضي قدماً في التوسع ودفع عجلة النمو في مناطق جديدة، وتعزيز مكانتنا كأقوى بنك في دولة الإمارات».

ويعد «بنك الإمارات دبي الوطني» ثمرة لاندماج كل من «بنك دبي الوطني» و«بنك الإمارات الدولي»، والذي اكتمل في عام 2007، ولكن تاريخ هذه المؤسسة المالية يمتد على مدى ستة عقود، ويعود تحديداً لعام 1963 عندما توجه المرحوم سلطان بن علي العويس، ومعه نخبة من كبار التجار، إلى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حاكم دبي آنذاك، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيس في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط.

وبعد 60 عاماً والعديد من التحولات المهمة في مسيرته، تحول البنك من مصرف لديه فرع واحد يقدم خدماته لعدد محدود من العملاء، إلى مجموعة مصرفية رائدة في الإمارات، يقدم خدماته لأكثر من 17 مليون عميل في 13 دولة. وظل النمو والتنويع الدولي إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية «بنك الإمارات دبي الوطني»، حيث يهدف إلى الاستفادة من الفرص الرئيسة عبر شبكته الفريدة.

وتزاول المجموعة نشاطها حالياً في دولة الإمارات ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين، ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 879 فرعاً، إضافة إلى 4130 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. ومن خلال التغطية الجغرافية المتنوعة وشبكته الواسعة عبر ممرات التجارة الرئيسة، يحظى بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة جيدة لتسهيل زيادة حجم التجارة وتدفقات رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ككل.

وعلى مر السنين، قاد البنك مسار التوطين من خلال الاستثمار بشكل كبير في رفع المهارات وإعادة تأهيل وتطوير الإماراتيين من خلال برامج التدريب والتطوير الدولية، ويمثل الإماراتيون حالياً نحو 70% من فريق الإدارة العليا للبنك في الدولة. ويعد البنك أحد الشركاء الرئيسين في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية العالمية، حيث أصبح 84% من عملائه نشطين رقمياً، و97% من جميع المعاملات المالية والطلبات يتم تنفيذها خارج فروعه.

ويضم بنك الإمارات دبي الوطني إدارة مخصصة للتنوع والشمول لتعزيز التنوع في البنك والاحتفاء به، حيث يضم البنك بالفعل ما يزيد على 85 جنسية تعمل في 13 دولة. وتشمل عمليات البنك نسبة مشاركة تبلغ 40% من النساء في الكوادر البشرية، وهي أعلى بكثير من المعيار العالمي السائد في قطاع الخدمات المالية.

• «الإمارات دبي الوطني» يخدم 17 مليون عميل في 13 دولة.