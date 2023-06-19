تشييد «سيل».. أعلى فندق في العالم بمنطقة «دبي مارينا»

تشهد دبي تنفيذ مشروع «سيل» الذي تطوره شركة «ذا فيرست جروب»، ويضم أعلى فندق في العالم بارتفاع 365 متراً، وهذه التحفة المعمارية هي أحدث إضافة تاريخية إلى أفق منطقة دبي مارينا المشهورة عالمياً.

وتشكل هذه «الأعجوبة الهندسية» المؤلفة من 82 طابقاً، أطول مبنى فندقي من نوعه. واكتمل العمل في البناء العلوي بما نسبته 99%.

واكتملت 80% من أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة في الطابق السفلي وطوابق المجموعة، والمنصة والطوابق القياسية في الفندق، كما يجري تركيب أقواس واجهة المبنى وقد وصلت إلى الطابق 72. ويجري تركيب الجدار الستائري ووصل إلى الطابق 70، فيما اكتمل تأطير أعمال الجدران الستائرية في الردهة بنسبة 10%، وتم الانتهاء من تركيب نظام النقل بنسبة 53%، وتم الانتهاء من تركيب دعامات الأتريوم الفولاذية، واكتمل العمل على تاج السقف المعدني بنسبة 20%.