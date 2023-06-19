5 التزامات فرضها القانون على المستأجر

حدد قانون الإيجارات السكنية في دبي، خمسة التزامات على المستأجر، منها سداد بدل الإيجار في مواعيده، والمحافظة على العقار.

وتضم الالتزامات تسليم المستأجر العقار عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلّمه عليها، إلا ما نقص نتيجة الاستعمال العادي أو لسبب خارج عن إرادته.

وتشمل الالتزامات إصلاح التلفيات الأساسية قبل الإخلاء لتجنّب الخصم من قيمة التأمين، وعند الخلاف على قيمة إصلاح التلفيات يجب اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية.