غرف دبي تتخطى خلال 3 شهور نتائج جذب الشركات الدولية خلال 2022 بأكمله

حققت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إنجازات ملموسة على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم أعضاء الغرفة في التوسع بالأسواق الخارجية العالمية، خلال الربع الأول من العام الجاري.

ونجحت الغرفة باستقطاب خمس شركات متعددة الجنسيات و20 شركة صغيرة ومتوسطة دولية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، متخطيةً بذلك عدد الشركات متعددة الجنسيات والصغيرة والمتوسطة التي تم استقطابها خلال العام 2022 بأكمله، في حين دعمت الغرفة توسع سبع شركات محلية وطنية في الأسواق الخارجية سواء في مجال تعزيز صادراتها أو تأسيس وجود خارجي لها.

مكاتب خارجية

كما افتتحت غرفة دبي العالمية مكتباً خارجياً جديداً لها في هونغ كونغ، ليرتفع عدد مكاتب الغرفة الخارجية مع نهاية الربع الأول من عام 2023 إلى 16 مكتباً موزعة في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوراسيا والهند والصين والشرق الأوسط.

ويتماشى افتتاح هذه المكاتب مع مبادرة «دبي جلوبال»، التي تقودها غرفة دبي العالمية، بهدف تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً تجارياً لدبي في خمس قارات بحلول عام 2030.

وجهة عالمية

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية سلطان أحمد بن سليّم، أهمية الدور الذي تلعبه الغرفة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمارات الخارجية المباشرة، وقاعدة للتوسع إلى أسواق العالم، مشيرا إلى أن المكاتب الخارجية للغرفة تسهم بدور مركزي في الترويج لدبي كمدينة للأعمال والمواهب وأصحاب الثروات والشركات على مختلف أنواعها وأحجامها.

وقال بن سليّم، إن المشاركات الخارجية في المعارض والمؤتمرات، وتنظيم لقاءات الأعمال الثنائية الخارجية، يشكلان حجر الأساس في جهود الغرفة لدعم التوسع الخارجي للقطاع الخاص.

وأضاف أن البعثة التجارية لأسواق آسيا الوسطى، حققت أهدافها في نسج علاقات أعمال جديدة ستثمر شراكات اقتصادية قريباً.

وأكد حرص الغرفة على الالتزام بتطبيق خطة دبي للتجارة الخارجية التي تنص على رفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي من 1.4 تريليون درهم إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026.

مبادرات

من جانبه، قال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «أطلقنا عدداً من المبادرات الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، أبرزها (شبكة الشركاء الدولية) التي تستهدف تعزيز الحوار العابر للحدود بين الغرفة ومكاتب التمثيل والترويج التجاري، والملحقين التجاريين، ومجالس الأعمال، وتعزيز التفاعل والتواصل والشراكة معهم لتحقيق وتطبيق خطط الغرف ومبادراتها لدعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي».

واضاف أن «الغرفة كثفت جهودها خلال الفترة الماضية لدعم شركات دبي في خططها للتوسع الخارجي، حيث أطلقت مبادرة (آفاق جديدة للتوسع الخارجي) بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية».

وأوضح لوتاه، أن المبادرة تركز على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة، لافتا إلى أن البعثة الأولى، استهدفت أسواق دول منطقة آسيا الوسطى، حيث تم تنظيم أكثر من 430 اجتماع عمل ثنائي بين ممثلي 24 شركة من دبي ونظرائهم في أسواق أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان.