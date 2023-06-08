63.7 مليار درهم ودائع مصرفية جديدة خلال شهر

استقبلت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة خلال شهر مارس الماضي، بقيمة 63.7 مليار درهم، مسجلة بذلك مستوى قياسي جديد للنمو الشهري، وذلك بحسب بيانات أصدرها المصرف المركزي أمس، أوضح فيها أن الرصيد الإجمالي للودائع بلغ بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تريليونين و306 مليارات درهم، مقارنة مع تريليونين و242.3 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، بنمو شهري نسبته 2.8%. وعزا «المركزي» الزيادة في إجمالي الودائع، إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 3.1%، وودائع غير المقيمين بنسبة 0.2%.

ومنذ نحو عامين تشهد مستويات الودائع المصرفية زيادة مطردة تزامناً مع ارتفاعات الفائدة الرئيسة التي شجعت أصحاب الفوائض المالية على الاحتفاظ بها في البنوك، إذ تدور النسبة حالياً بين 3.5 و4.5%، فيما تصل حتى 5% على الودائع المليونية.

ووفقاً لبيانات «المركزي»، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.5% إلى 3.764 تريليونات درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 3.748 تريليونات درهم في نهاية فبراير السابق.

وأظهرت البيانات، ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 4.6% من 543.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، إلى 568.9 مليار درهم في نهاية مارس 2023، وذلك نتيجة الزيادات في العملة المصدرة والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي، والأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 4.5% و6.4% و9.2% على التوالي.

وأوضحت الإحصاءات، أن إجمالي أصول المصرف المركزي، بلغ 594 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 564 مليار درهم نهاية فبراير الذي سبقه بزيادة شهرية قيمتها 30 مليار درهم.

وبلغ إجمالي ما يمتلكه «المركزي» من أصول أجنبية بنهاية فترة المقارنة 537 مليار درهم، مقابل 505 مليارات درهم، بزيادة شهرية قدرها 32 مليار درهم.

• 594 مليار درهم إجمالي أصول المصرف المركزي نهاية مارس 2023.