سوق دبي المالي يصعد بأعلى وتيرة منذ ديسمبر 2021

ربحت أسواق الأسهم المحلية بنهاية جلسة تعاملات منتصف الأسبوع الأربعاء، أكثر من 7.55 مليار درهم مع صعود قياسي لأسهم مدرجة مع تنفيذ صفقات كبيرة وسط تزايد عمليات الشراء من قبل المستثمرين.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.305 تريليونات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 3.312 تريليونات درهم بنهاية جلسة الأربعاء، موزعة بواقع 2.673 تريليونا للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، 638.9 مليارا للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.