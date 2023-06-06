«مجموعة بريد الإمارات» تجري إعادة هيكلة لمنظومة عملياتها

أعلنت «مجموعة بريد الإمارات» إجراء إعادة هيكلة استراتيجية، بهدف ترسيخ مكانتها، ولتصبح الممكن الرئيسي للخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.

وأفادت المجموعة في بيان لها، بأن هذه التغييرات تأتي في أعقاب تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل «جهاز الإمارات للاستثمار»، ما أدى إلى إعادة هيكلة منظومة عملياتها لتعزيز سلاستها وكفاءتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات، عبد الله الأشرم: «يمثِّل تحول (مجموعة بريد الإمارات) بشكلٍ رسمي إلى شركة مساهمة عامة محطةً مفصلية في مسيرتنا نحو تنويع أعمالنا، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز نطاق خدماتنا ومنتجاتنا المخصصة».

وأضاف: «كما تساهم هذه الخطوة في تحقيق أهدافنا الأساسية المتمثلة في ترسيخ مكانة المجموعة في مصاف أهم شركات الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، وإرساء دعائم منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والحلول الرقمية الأخرى».

وتابع الأشرم: «انطلاقاً من حرصنا على مواكبة اتجاهات السوق المتغيرة والتطورات المستمرة في قطاع اللوجستيات، نؤكد التزامنا بمواصلة السير على نهج (مجموعة بريد الإمارات) الزاخر بالنجاح والإنجازات، استناداً إلى ركائزنا المؤسسية المتينة، وكفاءات فريق عملنا لتعزيز آفاق نمو الشركة، مدعومين بالقدرات المتميزة التي تتمتع بها المجموعة ومحفظتها الواسعة من الشراكات الاستراتيجية».



تغييرات فعالة

وبحسب البيان، فقد حرصت «مجموعة بريد الإمارات» منذ تأسيسها على المساهمة بشكل إيجابيٍّ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات، تماشياً مع رؤى القيادة، لاسيمَّا في مجالات التجارة الإلكترونية والشمولية المالية والتحول الرقمي. وانطلاقاً من ذلك، ستخضع جميع الشركات الفرعية التابعة للمجموعة، وهي: «بريد الإمارات»، «فينتكس»، و«مركز الوثائق الإلكترونية» إلى تغييرات فعالة.

وستعمل «مجموعة بريد الإمارات» على توظيف المنهجيات المبتكرة لتطوير العمليات البريدية التقليدية وخدمات التوصيل لدى شركة «بريد الإمارات»، وذلك من خلال التركيز على تبني الرقمنة في منتجاتها المتنوعة، وتعزيز عمليات حلول النقل المتكاملة التي تتضمن توصيل الميل الأخير وحلول التجارة الإلكترونية تلبيةً للمتطلبات المتغيرة في السوق ومواكبةً لاتجاهات التحول الرقمي.



شركة «فينتكس»

من ناحية أخرى، ستواصل «فينتكس» (FINTX)، شركة التكنولوجيا المالية الجديدة التابعة لـ «مجموعة بريد الإمارات»، تمكين جهود التحول الرقمي للنهوض بشركات الخدمات المالية التابعة لها، وهي «وول ستريت للصرافة»، و«إنستانت كاش». كما ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية للمجموعة، والتي تقتضي إنشاء مشروعات جديدة، والاستثمار فيها بهدف تشكيل منظومة تكنولوجيا مالية رائدة توفِّر أحدث الخدمات والحلول المالية داخل دولة الإمارات وخارجها.



«الوثائق الإلكترونية»

بدوره، سيتابع «مركز الوثائق الإلكترونية» (EDC)، الجهة المختصة بالتحول الرقمي والتابعة للمجموعة، تطوير منصاته وحلوله الرقمية لدعم المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية والقطاعات الأخرى في تحقيق أهدافها على صعيد التحول الرقمي.

وستقوم «مجموعة بريد الإمارات» بإنشاء وحدة جديدة تتولَّى أعمال الابتكار والاستثمارات الاستراتيجية، كما ستتابع إدارة الاستثمارات الحالية للمجموعة واستكشاف الفرص المتاحة ضمن المشروعات الجديدة. ويعزز إطلاق هذه الوحدة التزام المجموعة بتنمية محفظة الأعمال وتوسيع نطاق خدماتها ومنتجاتها وتوفير الحلول المبتكرة.

استراتيجية جديدة

وتتواءم إعادة الهيكلة الاستراتيجية للمجموعة مع أهداف استراتيجيتها الخمسية الجديدة، التي تشمل التوظيف الكامل لقدرات المجموعة، وتبني التحول الرقمي في أعمالها البريدية التقليدية، وإحداث نقلة نوعية في أعمالها ضمن مجالات التوصيل والبريد السريع والطرود، واستكشاف فرص الاستثمار، بما يصبُّ في مصلحة المتعاملين والشركاء وأصحاب المصلحة.

وتعتمد الرحلة التحولية للمجموعة على أداء كوادرها بوصفهم الركيزة الأساسية لتحقيق أهدافها المتمثلة بالارتقاء بقدراتها التنظيمية وتنافسيتها.