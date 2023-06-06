«الاقتصاد والسياحة» تعزز مكانة دبي وجهة سياحية عالمية مستدامة

احتفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بـ«يوم البيئة العالمي» الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، بالتأكيد على التزامها بمواكبة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ودعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مع الاستمرار في قيادة الرحلة التحويلية نحو قطاع سياحي مستدام وأكثر وعياً والتزاماً بالحفاظ على البيئة، ترسيخاً لمكانة الإمارة كإحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً.

وأوضحت الدائرة أن جهودها تأتي استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرص سموه على أن تكون دبي نموذجاً يحتذى به في مجال الحفاظ على البيئة وتطبيق أعلى معايير الاستدامة.

سياحة مستدامة

وأفادت الدائرة بأن مبادرة «دبي للسياحة المستدامة»، التابعة للدائرة، نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات منذ تدشينها.

وتزامناً مع «عام الاستدامة»، ودعماً لجهود الدولة للحد من استهلاك البلاستيك، لعبت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي دوراً حيوياً بتنفيذ مبادرة «دبي تبادر» التي تم إطلاقها عام 2022، ونجحت في إلهام مختلف شرائح المجتمع لتغيير سلوكهم الاستهلاكي لقوارير المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ووضع أجهزة مياه شرب في المكاتب والبيوت، واعتماد البدائل المستدامة مثل قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة، والاستفادة من محطات الشرب المجانية التي وصل عددها إلى 50 محطة موزعة في عدد من المواقع المهمة في الإمارة.

كما نجحت المبادرة في ظل الجهود الجماعية، وبالشراكة مع «طلبات»، في الحد من استهلاك أكثر من 10 ملايين قارورة بلاستيكية سعة 500 ملليلتر منذ إطلاق المبادرة.

إنجازات مميزة

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يوسف لوتاه: «نحتفي في يوم البيئة العالمي بالجهود الدولية المبذولة للحفاظ على البيئة، وكذلك بإنجازات دبي المتميزة في مجال السياحة المستدامة، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوحيد ودعم الجهود البيئية لبناء عالم مستدام وتبنّي أفضل الممارسات في هذا المجال».

وأضاف: «من أبرز تلك الإنجازات مبادرة (دبي للسياحة المستدامة) التي مكنتنا من الارتقاء بالمنظومة السياحية المستدامة على مستوى الإمارة، فيما تعكس البيانات الأخيرة لمبادرة (دبي تبادر) للاستدامة التزامنا الراسخ نحو الحفاظ على البيئة، وتؤكد إصرارنا على تشكيل مستقبل سياحي مستدام في الإمارة».

وأضاف: «نحرص على ترسيخ التحول الإيجابي في منظومتنا السياحية من خلال استراتيجياتنا وشراكاتنا ومبادراتنا المبتكرة، منها (أداة احتساب الكربون) التي تشكل أداة فعالة في قياس البصمة الكربونية لقطاع الضيافة في دبي».

احتساب الكربون

وتعد «أداة احتساب الكربون» التي تم إطلاقها في سياق مبادرة «دبي للسياحة المستدامة» في عام 2017 من الأنظمة المبتكرة التي تسهم في قياس البصمة الكربونية للمنشآت في قطاع الضيافة في الإمارة، كما تعزّز من فرص توفير التكاليف وإدارة استهلاك الطاقة والمياه والنفايات بشكل أكثر كفاءة.

وتلزم مبادرة «دبي للسياحة المستدامة» الفنادق بالمعايير الـ19 التي تغطي متطلبات متنوّعة بما في ذلك الإدارة المستدامة، ومقاييس الأداء، وتدريب الموظفين والضيوف على الاستدامة.

بدورها، ستعمل الفنادق من خلال تحسين عمليات الاستدامة ضمن منشآتها على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دبي، في حين تنسجم تلك المتطلبات مع استراتيجية دبي للحدّ من الانبعاثات الكربونية، والتي تهدف إلى تقليص البصمة الكربونية.

جهود دبي البيئية

تستعد دبي لتسليط الضوء على جهودها الحثيثة ومبادراتها الاستثنائية في الحد من آثار التغير المناخي على الساحة الدولية، كما تعمل على توفير منصة لتعزيز التعاون الدولي المشترك في ظل جهود الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب28) الذي سيواصل في دورته لعام 2023 توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون.