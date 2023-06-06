15.3 ألف شركة جديدة تنضم إلى عضوية غرفة تجارة دبي في الربع الأول

كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن مجموعة من الإنجازات التي حققتها خلال الربع الأول من عام 2023، تطبيقاً لأولوياتها الاستراتيجية التي تستهدف دعم مسيرة دبي التنموية والاقتصادية، وتعزيز تنافسية الإمارة وقطاعها الخاص، تحقيقاً لأجندتها الاقتصادية (D33).

وأفادت بأن عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 15 ألفاً و366 شركة، بنسبة نمو قياسية بلغت 48.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ما يعكس قدرة الإمارة المتزايدة على استقطاب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية بيئة أعمالها.

وحققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، نمواً بنسبة بلغت نحو 17.3% في الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمتها 71.7 مليار درهم، مقارنة بـ 61.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس جهود الغرفة في دعم تجارة أعضائها في الأسواق العالمية التقليدية والجديدة، من خلال المكاتب الخارجية والفعاليات المتنوعة، والدراسات الاقتصادية المتخصصة حول الفرص التجارية.

وأصدرت الغرفة 182 ألفاً و266 شهادة منشأ خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو سنوية بلغت 2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أصدرت 1527 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 1.1 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير: «تركز غرف دبي على تحقيق الأولويات الاستراتيجية التي حددتها استراتيجيتها للفترة 2022-2024، حيث إن مواكبة المستقبل وصناعته تتطلبان تضافراً في الجهود، وتوحيداً للرؤى، بما يحقق أهداف المرحلة المقبلة».

وشدد الغرير على الالتزام الكامل بتحقيق الأولويات الاستراتيجية التي تشمل تحسين وتطوير بيئة الأعمال المحفزة، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية، واستدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء، مؤكداً أهمية تعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة بما يواكب رؤية القيادة.

من جانبه قال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «العام الجاري سيشهد إطلاق مزيد من المبادرات الجديدة التي من شأنها أن تحقق إضافة نوعية لمجتمع الأعمال في دبي».

وتابع: «لا تدخر غرفة تجارة دبي جهداً في سبيل دعم الأنشطة التجارية في دبي، حيث تضطلع بدور حيوي في تمثيل ودعم وحماية مصالح الأعمال في دبي، واستكشاف سبل جديدة لمواكبة المتطلبات المتغيرة لمجتمع الأعمال سريع النمو في الإمارة».

32 تشريعاً

بلغ عدد القوانين ومشروعات القوانين التي راجعتها الغرفة خلال الربع الأول، أكثر من 32 تشريعاً، وذلك في إطار جهودها لدعم مصالح مجتمع الأعمال، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة 18 قضية وساطة.

كما أطلقت الغرفة خلال الربع الأول «منصة قطاعات الأعمال»، وهي باقة مبتكرة من الخدمات النوعية المصممة خصيصاً لتمكين مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتهم ودعم نشاطاتهم، وتعزيز فاعلية وكفاءة أعمالهم.

105 مجموعات أعمال

نجحت غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من عام 2023 في تحقيق مستهدفات خطتها بتأسيس أكثر من 100 مجموعة أعمال، تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

وبلغ عدد مجموعات الأعمال الحالية 105 مجموعات أعمال، الأمر الذي يظهر تمثيلاً رفيع المستوى للقطاع الخاص، ويعكس المرونة العالية التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة، والدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم مسيرة النمو المستدام.