«أنانتارا فيلي جزر المالديف» يستقبل 110 حجوزات من الإمارات بعد تجديده

كشف «منتجع أنانتارا فيلي جزر المالديف» عن إقبال كبير على الحجوزات من دولة الإمارات، سواء لمواطنين أو مقيمين في الدولة، وذلك عقب تجديده وإعادة افتتاحه، موضحاً لـ«الإمارات اليوم»، أن العدد بلغ 110 حجوزات خلال الفترة من ديسمبر 2022 إلى مايو 2023.

عمليات تجديد

وفي أعقاب تسعة أشهر من عمليات التجديد الموسعة، أعاد «منتجع أنانتارا فيلي جزر المالديف» افتتاح أبوابه في الأول من ديسمبر الماضي، ليقدم تجربة حصرية متجددة وسط بحيرة شاطئية، ويجمع هذا الملاذ المالديفي الآسر، الأزواج والعائلات في عطلات من العمر، بعد أن أضفى لمسة تجديد على مختلف زواياه، فأسدل الستار عن فلل شاطئية جديدة مزودة بمسبح، وأطلق خدمة «مضيف الفيلّا» التي تنطبق على جميع الضيوف دون استثناء، كما كشف عن مطاعم معاد تصميمها، وأضاف تجربة حمام أصيلة إلى خدمات «سبا» التي تقدم تجارب متكاملة تتمحور حول عافية الضيوف.

تصميم مثالي

يقع «منتجع أنانتارا فيلي جزر المالديف» على جزيرة طبيعية مبهرة في جنوب «ماليه أتول»، وتحيط به بحيرة شاطئية رقراقة، كما يتباهى بموقع خلاب لم تصل إليه يد إنسان من قبل.

ومن هذا المنطلق، استمد المصمم يوجي يامازاكي المقيم في مدينة نيويورك الأميركية، إلهامه، لابتكار تصميم المنتجع الجديد الذي يتمحور حول حب الطبيعة وتجارب العافية.

وسعى يامازاكي إلى تصميم موقع مثالي، ليكون الضيوف على تناغم مع الطبيعة، ويختبرون تجربة من العزلة التامة البعيدة عن صخب المدنية، فأضفى جواً من الخصوصية على المنتجع، بدءاً من تصاميم الفلل والـ«سبا» المكتفية ذاتياً، وصولاً إلى مطاعم مصممة من دون جدران، لتعكس أسلوب العيش الاستوائي، ولكن بلمسة عصرية.

فلل شاطئية

كذلك تستكن الفلل الشاطئية الجديدة المزودة بمسبح، مباشرة على رمال الشاطئ البيضاء الناعمة، وتتمتع بأبواب زجاجية منزلقة تفصل بينها وبين المسبح الخاص الذي يحيط به سرير «تشمس» مزدان بوسائد، ومنطقة معيشة وطعام مفتوحة، وغرفة نوم مستوحاة من أسلوب الحياة على جزيرة تحيط بها النباتات الاستوائية الوارفة. وتعد هذه الفلل الشاطئية الست المزودة بمسبح، من المساكن الأكثر خصوصية بين فئات فلل المنتجع كافة، إذ تفترش 148 متراً مربعاً من المساحات الفسيحة في عزلة تامة، وتتمتع بإمكانية وصول مباشرة إلى الشاطئ.

فلل فوق المياه

وتعد الفلل المقامة فوق سطح المياه، ملاذاً آسراً يجمع بين الخصوصية والمزايا العملية، لهذا خضعت هذه الفلل المزود بعضها بمسبح، لعملية تجديد شاملة، لتعود بحلة استوائية فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة، حيث تتلاقى العناصر الطبيعية مثل الخشب، والحجر مع الأقمشة العصرية، ولمسات الخيزران الهندي، كما باتت تضم وسائل راحة متطورة.

كما تم تزيينها بلوحة ألوان بودرية باردة وأنماط مستوحاة من الطبيعة، كما أن عدداً كبيراً منها يتمتع بحوض استحمام مستقل، ودش غزير في الهواء الطلق.

وأضفى المنتجع كذلك، تعديلات أساسية على باقته من الفلل المقامة فوق سطح المياه، إذ أضاف إليها ست فلل «ديلوكس» مقامة فوق سطح المياه، ومزودة بمسبح بحلة جديدة بالكامل، بحيث تتمتع بمساحات داخلية محسنة، ومسبح داخلي خاص أوسع من السابق، ومنصة خارجية، وأرجوحة شبكية تعلق فوق سطح المياه، لتأمل روعة المياه نهاراً، والنجوم المتلألئة ليلاً.

ويضم المنتجع تشكيلة واسعة من الأنشطة الرياضية، وركوب الأمواج في الموسم المخصص لهذه الرياضة مع خبراء المنتجع المتمرسين من علامة «تروبيكسورف».

«فيلّا العافية»

شهدت إعادة افتتاح «منتجع أنانتارا فيلي جزر المالديف» إطلاق مفهوم جديد للعافية، يتيح للضيوف حجز تجربة «فيلا العافية» المصممة وفقاً لاحتياجاتهم، بحيث تم تعزيزها بعلاج قائم على الإضاءة والأصوات والعطور، لتحويل الأجواء من النهار إلى الليل، إضافة إلى مرافق ووسائل راحة خاصة بعلاجات الـ«أيورفيدا»، وحصيرة للتأمل، وركن معبأ بأصناف شاي الأعشاب، ومشروبات مخفوقة صحية ووجبات خفيفة مغذية. وتشمل كل الإقامات في «فيلا العافية» جلسة استشارة مع اختصاصي في مجال العافية لدى وصول الضيوف، وصفوفاً يومية في اليوغا أو جلسة تدريبية شخصية، ووصفة لتعلم الطهي الصحي، إضافة إلى خصم 20% على العلاجات المتاحة في إطار برنامج التوازن الصحي من «أنانتارا».