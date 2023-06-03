حركة السيّاح تدعم مبيعات الذهب في دبي

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع ارتفاعاً بقيم تراوح بين ثلاثة وأربعة دراهم للغرام، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، في وقت تأتي فيه الزيادات السعرية عقب ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاضات المتباينة.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن عودة أسعار الذهب للارتفاع، أثرت بشكل محدود في الطلب على المشغولات الذهبية، فيما استحوذ السياح على حصص المبيعات الكبرى، خصوصاً في أسواق دبي.

وقال مدير المبيعات في محل «دايمون للمجوهرات»، ديليب سون، إنه «لم يكن للزيادات السعرية الأخيرة للذهب تأثيرات واضحة في الطلب على المشغولات، التي استمرت وتيرة الطلب عليها، لاسيما مع اقتراب موسم العطلات الصيفية، وتوقع البعض لمزيد من الارتفاعات السعرية».

وأكد دعم السياح لحركة المبيعات، خصوصاً في مراكز التسوق التجارية بدبي.

واتفق مدير المبيعات في شركة «تانشيق للمجوهرات»، أديتا سينج، في وجود تأثيرات محدودة للغاية للارتفاعات السعرية، بدعم من إقبال السياح، وارتفاع الطلب على هدايا موسم العطلات الصيفية بشكل مبكر.

وأكد أن «زخم قطاعات الأعمال والفعاليات والمعارض في السوق المحلية، يدعم استمرار نمو الطلب بمعدلات إيجابية».

في السياق نفسه، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «النسب الكبرى من المبيعات كانت للأفواج السياحية في الأسواق، خصوصاً في دبي، فيما كانت تأثيرات الزيادات السعرية محدودة، لاسيما مع توجه عدد من المتعاملين للشراء بشكل احترازي للهدايا من المشغولات، مع اقتراب موسم العطلات الصيفية، تحوطاً لارتفاعات سعرية جديدة للذهب خلال الفترة المقبلة».