«ستاندرد تشارترد»: النمو السنوي لصادرات الإمارات يتجاوز المعدل العالمي

توقع بنك «ستاندرد تشارترد» أن تحقق التجارة العالمية نمواً سنوياً بنسبة 5%، لتصل إلى 120 تريليون درهم بحلول 2030، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تستعد للعب دور محوري في هذا النمو التجاري العالمي.

كما توقع البنك في تقرير صدر أمس، بعنوان «مستقبل التجارة: فرص جديدة في الممرات التجارية عالية النمو»، أن تصل صادرات الإمارات إلى نحو تريليوني درهم بحلول عام 2030، ما يُظهر معدل نمو سنوي يصل إلى 5.5%، وهو معدل يتخطى معدل النمو التجاري العالمي، مدفوعة بالتزام الحكومة الثابت بتسهيل التجارة عبر الحدود.