«أدنوك» توفر 5000 وظيفة إضافية للمواطنين في «الخاص» بحلول 2027

وقعت شركة «أدنوك»، اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال برنامجه «نافس» تهدف لخلق 5000 فرصة عمل إضافية للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027.

وستوفر الاتفاقية التي كشف عنها خلال منتدى «اصنع في الإمارات» الذي اختتم فعالياته في أبوظبي أمس، وظائف متخصصة للمواهب الإماراتية في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك» وتؤهلهم لبناء مسار مهني ناجح، حيث ستتعاون «أدنوك» بموجب الاتفاقية مع «نافس» لرفع قدرات وإمكانات المواهب الإماراتية ومواءمتها مع متطلبات شركات القطاع الخاص العاملة مع «أدنوك» وذلك من خلال تنظيم عدد من البرامج.

ويستند التعاون بين «أدنوك» و«نافس» إلى الإنجازات التي حققها برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، الذي أسهم منذ إطلاقه عام 2018 في إيجاد 5000 وظيفة للمواطنين، ونتيجة للتعاون بين «أدنوك» و«نافس» حقق البرنامج زيادة كبيرة في العام الماضي.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بالاستثمار في الكوادر الشابة من المواطنين وتدريبهم وتمكينهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم، تولي (أدنوك) أهمية كبيرة لتأهيل ورعاية المواهب الإماراتية، وتوفير فرص عملية أمامهم لبناء مسار وظيفي ناجح، وتمكينهم للمساهمة بفعالية في نمو وتقدم الدولة».

وأضاف: «يسرنا استمرار التعاون مع برنامج (نافس) من خلال هذه الاتفاقية التي تهدف لتوفير 5000 فرصة عمل إضافية في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب الكفاءات في قطاعات متقدمة مثل تقنية النانو والتصنيع والتعلم الآلي وغيرها».

وتابع الجابر: «نفخر بمشاركة الشباب المواطن وقيامهم بأدوار مهمة في سلسلة التوريد لأعمال (أدنوك)، بما يسهم في ترسيخ مكانة الشركة مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة».

من جهته، قال أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، إن «الاتفاقية المبرمة مع (أدنوك) لتوفير 5000 فرصة عمل للمواهب الإماراتية بحلول عام 2027 في شركات القطاع الخاص العاملة مع (أدنوك) من خلال برنامج الشركة لتعزيز القيمة المحلية المضافة، تعد استمراراً للتعاون والشراكة البناءة مع (أدنوك) والتي حققت نتائج سريعة منذ توقيع مذكرة التفاهم الأولى العام الماضي، وأسهمت في تسريع وتيرة خلق فرص العمل للمواطنين الإماراتيين بشكل كبير لتصل إلى 5000 فرصة عمل في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات أدنوك ما يعد إنجازاً كبيراً».

وأضاف أن «الاتفاقية ستسهم في تعزيز مجالات التعاون من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في رفع معدل التوطين في القطاع الخاص وتمكين المواهب الإماراتية في سوق العمل»، مشيراً إلى أنه من خلال هذه الاتفاقية، ستوفر «أدنوك» فرص تدريب لعدد 1000 خريج في شركات القطاع الخاصة العاملة في سلسلة التوريد لعمليات ونشاطات أدنوك من خلال برنامج «نافس».

الاتفاقية توفر وظائف متخصصة ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك»