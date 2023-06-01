خالد بن محمد بن زايد يحضر جانباً من فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات»

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، جانباً من فعاليات الدورة الثانية لمنتدى «اصنع في الإمارات» الذي يعقد في مركز أبوظبي للطاقة على مدى يومين، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وتفقد سموّه المعرض المصاحب للمنتدى، حيث اطّلع على أجنحة الجهات المشاركة من الشركات الوطنية والدولية، والمؤسسات المحلية الرائدة التي تعرض أحدث الحلول المبتكرة لدعم تنمية القطاع الصناعي، وتعزيز مكانته للدفع بعجلة الاقتصاد نحو مزيد من التقدم، والإسهام في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي انعقاد المنتدى العام الجاري تزامناً مع استعداد الدولة لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، حيث تركز النسخة الثانية للمنتدى على التنمية الصناعية المستدامة، والحدّ من الانبعاثات، وتشجيع جهود القطاع الصناعي في دعم العمل المناخي تماشياً مع أهداف إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد».

وتعد النسخة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية عام 2022، التي شهدت مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي، وأسفرت عن إبرام صفقات مشتريات بقيمة 110 مليارات درهم، لأكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعه محلياً بأسعار تنافسية، في مختلف القطاعات الحيوية وذات الأولوية.