«دبي للاستثمار» تستعرض إمكاناتها الصناعية

أفادت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، بأن مشاركتها في منتدى «اصنع في الإمارات»، تهدف إلى تعزيز وترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها قوة صناعية استراتيجية رئيسة على مستوى اقتصاد دولة الإمارات.

وتشمل مجموعة الشركات التابعة لـ«دبي للاستثمار» المشاركة في المنتدى: «مصنع الإمارات للسحب»، و«وايت ألمنيوم للسحب»، و«غلوبال فارما»، و«الإمارات لأنظمة المباني الحديدية»، و«الإمارات لسحب البوليسترين»، و«الإمارات لألواح الزجاج المسطح»، وشركة «الإمارات للزجاج».

وتقوم هذه الشركات التابعة من خلال منتجاتها المبتكرة وخبراتها الواسعة، عبر قطاعات الزجاج والصلب والألمنيوم والبوليسترين والأدوية، بدور حيوي وأساسي يسهم في دفع مسيرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.