149 مليار درهم مبيعات دبي العقارية منذ بداية 2023

أظهر رصد، أجرته «الإمارات اليوم»، تسجيل عقارات دبي مبيعات قياسية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بعد تسجيل نمو بنسبة 63% لتصل قيمتها إلى 148.96 مليار درهم، مقابل 91.4 مليار درهم حققتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب الرصد، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجل القطاع العقاري في الإمارة 50 ألفاً و592 مبايعة خلال الفترة من بداية يناير وإلى مايو 2023، مقارنة بـ33 ألفاً و961 صفقة بيع في الفترة نفسها من عام 2022، بنمو بلغ 49.5%.

وتعد مبيعات عقارات دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، الأعلى على الإطلاق في فترة خمسة أشهر، فيما استحوذت مبيعات عقارات دبي خلال الثلث الأول من العام الجاري على نحو 56.2% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2022، البالغة 265.5 مليار درهم.

أعلى أداء شهري

وحقق القطاع العقاري في دبي أعلى أداء شهري له على الإطلاق خلال مايو، مسجلاً أفضل أداء تاريخياً لشهر واحد، وذلك بعد تسجيل مبيعات بقيمة 33.84 مليار درهم، بنمو بلغ 86.5% مقارنة بنحو 18.15 مليار درهم المسجلة في مايو 2022.

وشهدت الإمارة تسجيل 11 ألفاً و691 مبايعة في مايو 2023، بنمو نسبته 77% من حيث عدد المبايعات، مقارنة بمايو 2022، والبالغة 6603 مبايعات.

مستويات قياسية

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إن جميع المؤشرات تؤكد تحقيق المبيعات العقارية في دبي مستويات قياسية، وذلك بفضل عوامل عدة، أبرزها التسهيلات الحكومية، وتوافر الأمن والأمان، والدعاية التي حققتها دبي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع قيام كبار المشاهير للترويج للإمارة.

وأضاف المطوع أن دبي أصبحت مشهد العالم العقاري حالياً، متوقعاً الوصول إلى المزيد من الأرقام القياسية في القطاع.

نمو غير مسبوق

من جهته، أفاد الخبير العقاري رئيس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، بأن هذا النمو غير المسبوق يعكس الأداء المتميز لسوق العقارات في دبي منذ بداية العام الجاري، واستمرار حالة الزخم التي ظهرت منذ عام 2021 في أعقاب جائحة «كورونا»، لافتاً إلى أن التصرفات العقارية تتجاوز ملياراً ونصف المليار درهم يومياً. وقال الزرعوني، إن «الأداء الاستثنائي لعقارات دبي، يؤكد استمرار جاذبية الإمارة أمام المستثمرين الأجانب، وسط علامات قوية على النمو الإيجابي والمستدام، إذ نجح في إثبات مرونته وجاذبيته وقدرته على تعميق ثقة المستثمر، في الوقت الذي شهدنا فيه مع العالم ظروفاً استثنائية».

استمرار الزخم

بدوره، قال المدير العام في شركة «عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن القطاع العقاري في دبي حقق مستوى مبيعات تاريخياً خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، متوقعاً استمرار هذا الزخم خلال الفترة المتبقية من العام، وذلك لأن دبي لديها عوامل مميزة، تتمثل في الجودة والأماكن والوسائل الترفيهية.

وأضاف رمضان، أن اقتراب قيمة المبيعات من مستوى 150 مليار درهم في خمسة أشهر، يعتبر استثنائياً وقياسياً، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات مبتكرة ومميزة. وتوقع أن تكون المرحلة المقبلة استثنائية أيضاً في دبي، وذلك بعد صدور الكثير من القوانين والتشريعات الجديدة التي تخدم مصلحة المستثمر، منها الإقامة الذهبية.

استقطاب

في السياق ذاته، أكد المستشار العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أحمد الدولة، أن الانتعاش الذي تشهده دبي يدعم استقطاب المستثمرين للاستقرار وفتح شركات في الإمارة، إضافة إلى إيجاد منطقة جديدة للعمل، وبنية تحتية متكاملة للسكن والاستقرار مع حياة ترفيهية.

وقال الدولة، إن دبي تخاطب فئات المجتمع كافة، سواء من أصحاب الدخل العالي أو المتوسط أو محدودي الدخل، وذلك لتلبية رغباتهم جميعاً.

أداء متوقع

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «ملاك العقارية»، طارق رمضان، أن تحقيق القطاع العقاري في دبي مستويات قياسية في المبيعات، كان متوقعاً، ومبنياً على تحضيرات تمت خلال السنوات الـ10 الماضية، وقوانين وتشريعات ومحفزات كلها تؤتي ثمارها الآن، من الإقامة الذهبية، إلى التشريعات العقارية التي جعلت دبي من أكثر الأسواق تنظيماً حول العالم، وتتمتع بالشفافية والقانون، وحفظ الحقوق، وحماية المستثمرين.

ثقة المستثمرين

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو» العقارية، زاهي قشوع، إن دبي ستواصل تحقيق أرقام قياسية بمبيعات القطاع العقاري حتى نهاية العام الجاري، والأعوام المقبلة، بدعم من القرارات المشجعة للاستثمار، وثقة المستثمرين في دبي وسياساتها والأنظمة المتبعة فيها، إلى جانب توافر الأمن والأمان.

العقارات الفاخرة

وأرجع مؤسس ومدير شركة «الليوان الملكي» للعقارات، محمد بوحارب، المستويات القياسية التي حققتها التداولات العقارية في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، إلى زيادة تدفق المستثمرين الجدد مع جاذبية الاستثمار في الإمارة للعوائد المغرية.

وقال بوحارب إن العام الماضي شهد تكوين سوق العقارات الفاخرة في دبي، مشيراً إلى سهولة العيش وانتقال المستثمرين إلى دبي، لشراء عقارات فاخرة، سواء للسكن الدائم أو للزيارات أو العطلات، ما أسهم في زيادة التصرفات العقارية. وأضاف أن التأشيرات والإقامة الذهبية تُعد أحد أهم الأسباب التي ساعدت على زيادة اقتناء العقارات في دبي.

وتيرة إيجابية

قال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن سوق دبي العقارية تسير منذ عام 2022 وحتى الآن بوتيرة إيجابية، لافتاً إلى أن زيادة الطلب وتدفقات رؤوس الأموال، واستقرار المستثمرين، يؤكد عدم القلق على المعروض العقاري، مع طرح المشروعات الجديدة.