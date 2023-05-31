أثرياء العالم يستعدون لإنفاق 9.2 مليار درهم على عقارات دبي

كشف استطلاع عالمي للرأي أجرته شركة «نايت فرانك» العالمية للعقارات وشمل 183 مليونيراً من مختلف أنحاء العالم، عن أن نصف أثرياء العالم يرغبون بتملك عقار في دبي، ويستعدون لإنفاق 2.5 مليار دولار (9.2 مليار درهم) في العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن اهتمام الأثرياء بشراء عقارات في دبي بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث أكد 51% من الأثرياء الذين شملهم الاستطلاع اعتزامهم الاستثمار في العقارات السكنية في دبي خلال الـ12 شهراً القادمة.

وقد أجرت شركة «نايت فرانك» الاستطلاع لتحديد مدى الإقبال على الاستثمار العقاري في دبي، وقامت في هذا الإطار باختيار عينة عالمية من الأفراد ذوي الأصول المالية الذين تزيد ثروات كل منهم على عشر ملايين درهم (ثلاثة ملايين دولار أمريكي).

وأورد التقرير، أن أصحاب الثروات الكبيرة أنفقوا 3.8 مليار دولار في العام الماضي على منازل تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار في الإمارة.

واستند التقرير إلى بيانات 183 شخصًا ثريًا على مستوى العالم يبلغ صافي ثروتهم أكثر من 3 ملايين دولار، دون احتساب أماكن إقامتهم الرئيسية. وتمتلك هذه المجموعة معًا 851 منزلاً حول العالم وصافي ثروة مجتمعة قدرها 3.2 مليار دولار.

مناطق مرغوبة

وحسب التقرير، يستهدف أثرياء العالم بشكل متزايد المنازل الفاخرة في دبي، والتي تقع في المقام الأول في أكثر المناطق المرغوبة في المدينة.

ويسلط التقرير الضوء على وسط المدينة داون تاون (37%) ونخلة جميرا (30%) كأفضل المناطق بين المشاركين في الاستطلاع. على وجه التحديد، بالنسبة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة (HNWI) من المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية تظهر نخلة جميرا (15%) وتلال الإمارات (16%) كمواقع مفضلة لشراء الوحدات السكنية. أما بالنسبة للمستثمرين من شرق آسيا، يعتبر وسط المدينة داون تاون مفضلًا بنسبة (53%)، تليها منطقة بيزنس باي الخليج التجاري (32%).

نقطة تحول

وتعليقا على هذا التقرير، قال الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط فيصل دوراني: «لقد وصلت دبي إلى نقطة تحول، فبدلاً من التنافس من أجل الاعتراف نجد المدينة تتجه نحو المراكز الراسخة في العالم كمحط أنظار لأصحاب الثروات في العالم. وقد عززت البنية التحتية للنقل والاتصال العالمي الذي لا مثيل له والقيادة ذات التفكير المستقبلي بشكل استثنائي سمعة ومكانة دبي على مستوى العالم، كما يتضح من الطلب المستمر من أصحاب الثروات الفائقة لامتلاك منازل ثانية هنا، أو الانتقال بالفعل إلى الإمارة».

وأشار التقرير إلى التحول في التفضيل من شراء العقارات في مرحلة ما تحت الإنشاء إلى شراء المنازل التي تم بناؤها واكتمالها مؤخرًا (الوحدات الجاهزة).

ويركز 53% من المشترين من فئة أصحاب الثروات الكبيرة على اقتناء المنازل التي تم بناؤها حديثًا، وترتفع هذه النسبة إلى 71% بين أصحاب الثروات الكبيرة من شرق آسيا.

وأضاف فيصل دوراني، أن تحديد علامات النضج في سوق العقارات السكنية في دبي يُعد تحديًا، ومع الارتفاع في مشتريات الوحدات الجاهزة، لا سيما في مواقع مثل «نخلة جميرا»، تدفع النخبة العالمية أسعارًا قياسية لشراء فلل على شاطئ البحر.

وذكر دوراني، أن هذه النخبة ستنفق مبلغًا مقاربًا لإعادة تصميم وتجديد هذه المنازل، مما يشير إلى أنها ستخرج من دورة البيع الطبيعية للمنازل في السوق لفترة وذلك يعكس ما يحدث في الأسواق المعروفة مثل لندن.

وتابع دوراني: «يعتزم 71% من المشاركين لدينا الذين يمتلكون صافي ثروة تزيد عن 10 ملايين دولار للإعادة تصميم وتجديد مشترياتهم السكنية في دبي».

مكانة عالمية

وأورد تقرير «نايت فراك»، أن دبي برزت في المرتب الرابع باعتبارها أكثر الأسواق العقارية نشاطًا في العالم لمبيعات المنازل الفاخرة في عام 2022، بعد نيويورك ولوس أنجلوس ولندن.

وسجلت المدينة 88 عملية بيع للمنازل بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار في الربع الأول من 2023، متجاوزة بشكل جماعي 6 مليار درهم إماراتي. أدى ارتفاع الطلب من أصحاب الثروات الفائقة المحليين والدوليين إلى زيادة بنسبة 16% في متوسط أسعار المعاملات لهذه المنازل الفاخرة. الأحياء المرموقة مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة خليج جميرا لا تزال تتصدر القائمة.