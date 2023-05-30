مسؤولون: ليتوانيا مستعدة للتعاون مع الإمارات في الزراعة العضوية والتصنيع الزراعي

أعرب مسؤولون في دولة ليتوانيا، عن استعدادهم للتعاون مع دولة الامارات في عدد من المجالات الحيوية كالزراعة العضوية والتصنيع الزراعي، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تهتم بالاستثمار في التكنولوجيا لقطاع الغذاء .

وقالوا، في تصريحات خلال لقاءات مع وفد إعلامي إماراتي، في زيارة إلى ليتوانيا مؤخرا، إنهم جاهزون للتعاون مع الجامعات والمراكز المتخصصة في دولة الامارات لإنتاج محاصيل قادرة على مقاومة الجفاف والأمراض في البيئات الحارة المتغيرة مضيفين أنهم يشعرون باهتمام كبير لدى دولة الإمارات، بإستيراد الأغذية العضوية فائقة الجودة، وبلغ إجمالي الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية من ليتوانيا إلى الإمارات 15.2 مليون يورو خلال العام الماضي بنمو يتجاوز 79% عن العام السابق حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة الخمسين من بين 152 شريك تصدير.

الهندسة الوراثية

وتفصيلا، إطلع الوفد الإعلامى الإماراتي الزائر الى جمهورية ليتوانيا، أخيرا، على آخر التطورات التكنولوجية في قطاعات الزراعة والهندسة الوراثية والزراعة العضوية وصناعة الغذاء في عدد من المدن والاقاليم الليتوانية , حيث نظمت وزارة الزراعة ومؤسسة ليتفود الحكومية المسؤولة عن تصدير وتسويق الصناعات الغذائية في العالم , جولة في عدد من المصانع والمزارع وخطوط إنتاج الشركات الكبرى للتعرف على آخر الابتكارات التقنية التي ساهمت في النهوض بالاقتصاد الزراعي .

تم خلال الجولة مناقشة الخطط المستقبلية الرئيسية للزراعة الليتوانية ، والاستراتيجية المتبعة لتلبية رغبات المستهلكين سواء في دولة الامارات او بقية دول العالم ، واخر التطورات المنجزة في مجال الزراعة العضوية ومسار إنتاجها الى جانب التعريف بمجالات الاستثمار في الإنتاج الغذائي والزراعي في ليتوانيا.

وتقول شارونيه سابليفيتشيني الملحق التجاري والزراعي في سفارة جمهورية ليتوانيا لدى دولة الإمارات والتي رافقت الوفد الاعلامي خلال الجولة: " نشعر باهتمام كبير لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إستيراد الاغذية العضوية فائقة الجودة ".

واعربت عن إعتقادها "بان هذه الزيارة التي قام بها ممثلو وسائل الإعلام سوف تسهم في زيادة الوعي لدى المختصين في ليتوانيا للتعرف على احتياجات المستهلكين في المنطقة الخليجية والعربية عموماً من خلال تقديم منتجات غذائية وزراعية عالية الجودة باستخدام تقنيات مبتكرة".

المنتجات العضوية

وتتزايد الصادرات الليتوانية من المنتجات الزراعية والغذائية إلى الإمارات، ويزداد تنوع المنتجات العضوية التي تحتاجها الأسواق المحلية. وتقول شارونيه سابليفيتشيني: "في عام 2022، بلغ إجمالي الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية من ليتوانيا إلى الإمارات 15.2 مليون يورو، وهذا يزيد بنسبة 79.6 في المائة عن عام 2021. وفي هيكل الصادرات حسب الدولة، احتلت الإمارات المرتبة الخمسين من بين 152 شريك تصدير".

في العام الماضي ارتفعت نسبة الصادرات الليتوانية للعديد من المنتجات الزراعية والغذائية إلى الإمارات العربية المتحدة من ليتوانيا. وخاصة الأطعمة الجاهزة والمشروبات ، وكذلك بدائل الخل والتبغ والتبغ المعالج. وبلغت صادراتهم 6.5 مليون يورو. مقارنةً بعام 2021 ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 89.6٪ (من 3.4 مليون يورو).

ويتكون 31 في المائة (بنسبة 19.9 في المائة أكثر من عام 2021) من جميع المنتجات الزراعية والغذائية ذات الأصل الليتواني المصدرة إلى الإمارات العربية المتحدة من الحليب والقشدة المركزة ، و 7.7 في المائة (بنسبة 69.6 في المائة أكثر مما كانت عليه في عام 2021) - الجبن ، 5.1 في المائة (بنسبة 49.1 في المائة أكثر من عام 2021) - مصل اللبن ، منتجات من مكونات الحليب الطبيعي ، 4.2 في المائة (3.4 مرات أكثر من عام 2021) - الخبز والكعك والكعك والمعجنات والبسكويت والمعجنات الأخرى.

جولة ميدانية

تضمن البرنامج زيارة الى مجموعة AUGA التي تعد أكبر منتج للأغذية العضوية تحت شعار "من الحقل إلى الرف" وتضم المجموعة مصانع الشوربة العضوية وهي الاكبر في اوروبا وتمتلك المجموعة مزرعة مستدامة في منطقة أوكمرجو وتستخدم تقنيات حديثة هي الاكثر تطوراً في القارة الاوروبية . كما زار الوفد الاعلامي ( سيركل فارمرز FARMERS CIRCLE ) للزراعة العضوية المستدامة وهي نموذج للزراعة المستقبلية لتوفير طعام خال من المواد الكيماوية تماماً.

وتضمن البرنامج كذلك زيارة ميدانية لمصانع شركة (بيناس إل تيPienas LT ) ، المتخصصة في انتاج البروتين من الحليب وتوفيره لصناعات غذائية متعددة في اكثر من 50 دولة في العالم .

تحسين الإنتاج الزراعي

وعقدت جلسة عمل لاعضاء الوفد الاعلامي مع خبراء ومدراء وعلماء بمركز أبحاث الزراعة والغابات الليتواني الواقع وسط ليتوانيا للتعرف على الأساليب العلمية المتبعة لتحسين الإنتاج الزراعي ومعالجة مشكلات الجفاف والامراض التي تصيب المزروعات باستخدام طائرات الدرون والاقمار الصناعية وغيرها.

وقال مسؤولون في المركز خلال اللقاء: "نفتخر كثيرا في ليتوانيا بمدى تطور قطاع التكنولوجيا الحيوية، فقد حققت بلادنا الصدارة في مجال الهندسة الوراثية" .

وأشاروا إلى أن مركز أبحاث الزراعة والغابات الليتواني يهدف بشكلٍ أساسي إلى إنتاج مصادر جديدة للمحاصيل القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية".

وأعربوا عن استعدادهم للتعاون مع دولة الامارات في هذا المجال الحيوي، نظرا لأن دولة الامارات تحبذ الاستثمار في التكنولوجيا لقطاع الغذاء .

وأكدوا أنهم جاهزون للتعاون مع الجامعات والمراكز المتخصصة في دولة الامارات لانتاج محاصيل قادرة على مقاومة الجفاف والامراض في البيئات الحارة المتغيرة .

صناعة الغذاء

وتضمنت زيارة الوفد الاعلامي لقاءات مع مدراء شركة (فيكوندا VIKONDA ) حيث تم اطلاعهم على أحدث التقنيات المتبعة في صناعة الغذاء. كما زار الوفد مصانع (شركة فيكيدا VIKEDA) المتخصصة في صناعة الايس كريم والعديد من أنواع الشوكولاتة وغيرها من المنتجات الغذائية فائقة الجودة.

وعقب ذلك تم ترتيب جولة في مصانع شركة Daumanty Padazai المتخصصة في انتاج انواع متعددة من الصلصات المعلبة والتي يتم تصدير منتجاتها الى العديد من دول العالم.

وخلال تلك اللقاءات التي عقدت مع الخبراء ومدراء الشركات والمصانع أكدوا في احاديثهم ان إجمالي إنتاج ليتوانيا من المواد الغذائية يفوق مقدار استهلاكها المحلي بكثير، لأن عدد سكان ليتوانيا يصل إلى ثلاثة ملايين نسمة. وقالوا إن "هدفنا هو تصدير منتجاتنا ذات الجودة العالية وابتكاراتنا في مجال الصناعات الغذائية إلى العالم بشكلها الجاهز بدلًا من تصدير موادها الخام. فنحن ننظر إلى التكنولوجيا بوصفها أحد أهم العوامل التي تساعدنا على تحقيق هذه الأهداف".

وأكّد خبراء صناعة الاغذية ان الزيادة المثيرة للإعجاب في حجم الصادرات الغذائية الي اسواق منطقة الخليج والعالم ما هي إلا دليلٌ على جودة المنتجات الليتوانية العالية وأسعارها المنافسة.

ورحب الخبراء برجال الاعمال من دولة الامارات ومنطقة الخليج للاستثمار في إنتاج البروتينات القائمة على النباتات، وقالوا : "لدينا إمكاناتٌ طبيعيةٌ ملائمة لإنتاج الأغذية العضوية".

وتم خلال زيارة الوفد الاعلامي تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات التي تساهم في تعزيز التقنيات المبتكرة، لاسيما في مجال تجارة المنتجات الزراعية والاستيراد والتصدير، فضلًا عن المبادرات الساعية إلى تعزيز التعاون ما بين الجامعات الزراعية والمراكز البحثية في كل من ليتوانيا والإمارات العربية المتحدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وتضمن البرنامج زيارة الى مجموعة AUGA التي تعد أكبر منتج للأغذية العضوية تحت شعار "من الحقل إلى الرف" ، وشركة Baltmilk، المصنعة لبروتينات الحليب المصممة خصيصا في شمال أوروبا، واطلع الوفد على مصانع هذه الشركة الواقعة في مدينة كاوناس الليتوانية .

وتتميز الصناعات الليتوانية بخطط مستقبلية حول الإنتاج الغذائي المستدام، واتباع المنهجيات المتجددة، والسلاسل الأقصر في مجال الصناعات الغذائية. وضوابط صارمة لعملية إصدار الشهادات الغذائية وتصنيفها. اضافة الى الإنتاج الغذائي الواعي، وسلاسل الاستهلاك، وتوقعات الطلب، إلى جانب أهمية تثقيف المستهلكين وبناء الثقة والشفافية وهي من أهم العوامل التي تساهم في تنمية هذا القطاع.

وتحتل ليتوانيا موقعا استراتيجيا فريدا في شمال أوروبا، وتمتاز بطقسها المعتدل الذي يعد مثاليا لإنتاج المواد الغذائية ذات الجودة العالية، الأمر الذي يجعلها مصدرا غنيا وجديرا بالثقة للأغذية العضوية. كما تتمتع البلاد بطيف واسعٍ من الموارد الطبيعية التي تتيح أمامها العديد من الفرص في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي.

وتستخدم الشركات الليتوانية أحدث التقنيات في هذا المجال مثل التجفيف بالتجميد، والزراعة الدقيقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتعتمد على السلع العضوية الموسمية لإنتاج منتجات غذائية صحية ومغذّية.