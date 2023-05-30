"دبي الصناعية" تُبرز الدور المحوري لقطاع التصنيع بالدولة خلال منتدى "اصنع في الإمارات"

تشارك مدينة دبي الصناعية - التابعة لمجموعة تيكوم - في فعاليات الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات"، التي تنطلق غدا وتستمر يومين وتنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في مركز أبوظبي للطاقة.

ويدعم المنتدى، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، مبادرة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها الوزارة على هامش استراتيجيتها الصناعية الوطنية "مشروع 300 مليار"، بهدف ترسيخ مكانة الدولة وجهةً عالميةً بارزةً للصناعات المستقبلية وتحفيز المستثمرين والمبتكرين وشركات تطوير المشاريع على تصنيع المنتجات محلياً، عبر الاستفادة ممّا توفره الدولة من بيئة متكاملة حاضنة للأعمال وخدمات لوجستية داعمة.

وتشارك مدينة دبي الصناعية في المنتدى دعماً لاستراتيجية "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية "D33"، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل عبر تعزيز الابتكار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع شتّى القطاعات على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بما في ذلك قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية.

ويسلط رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، مالك آل مالك، في جلسة حوارية في اليوم الأول من منتدى "اصنع في الإمارات"، الضوء على الدور المهم الذي يلعبه البحث والتطوير في دعم وتعزيز التنافسية الصناعية، بينما يشارك سعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، في جلسة حوارية بعنوان "دور المناطق الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني".

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، سعود أبو الشوارب إن استراتيجية "مشروع 300 مليار" وأجندة دبي الاقتصادية "D33" تساهم في تعزيز البيئة الداعمة للأعمال التي جعلت من دولة الإمارات وإمارة دبي على مر العقود الماضية وجهة عالمية مفضّلة للمستثمرين والموهوبين والمبتكرين في قطاع التصنيع من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن مدينة دبي الصناعية تعد من أكبر المجمّعات المجهّزة بالكامل والمصمّمة بالتحديد لتلبية احتياجات قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يمكّنها من تزويد الشركات ببيئة داعمة تتيح لها تحقيق النمو المستدام على مستوى المنطقة وخارجها.

وأضاف : " تسهم شراكاتنا الراسخة مع أبرز الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في توفير الكثير من الفرص والآفاق الجديدة لدفع القطاع الصناعي في دبي ودولة الإمارات قدماً. ونتطلع إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة في مجمعنا الصناعي من خلال الدورة الثانية لمنتدى اصنع في الإمارات".

وتابع : " يسهم الموقع الاستراتيجي لمدينة دبي الصناعية وارتباطها الوثيق بشبكة نقل متكاملة وتوافق أعمالها مع استراتيجيات ومبادرات حكومة دولة الإمارات في تمكيننا من مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات ضمن قطاع التصنيع المحلي. وانطلاقاً من سعينا الدؤوب لدعم الشركات وتمكينها، وستساعدنا الشراكات الاستراتيجية المعلن عنها مؤخراً مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة على ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً بارزةً للصناعات المستقبلية ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي".

وأكد أهمية الشراكة الراسخة مع مصرف الإمارات للتنمية، الذي أقرّ أكثر من 513 مليون درهم لتمويل المشاريع والشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية خلال عام 2022، وعلى هامش إطلاق مبادرة مدينة دبي الصناعية #لنُبدع_بصناعتنا خلال الشهر الجاري، والتزام المصرف بتزويد العملاء بتمويل قدره 1 مليار درهم خلال

من 3 - 5 سنوات المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاع الصناعي عبر مضاعفة إسهام القطاع الخاص في دبي ودولة الإمارات.

ويعد منتدى "اصنع في الإمارات" والمعرض المصاحب له، أحد أبرز الفعاليات الصناعية في دولة الإمارات والمنطقة، وتهدف الدورة الجديدة إلى تعزيز التواصل والتعاون ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي، وتعزيز مساهمة القطاع في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود العمل المناخي، والتوعية بالتسهيلات والحوافز والفرص الاستثمارية المميزة التي توفرها الدولة ، إضافة إلى تعزيز عقد الشراكات الاستثمارية بين الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية.

وتُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم.