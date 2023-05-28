منتدى الأعمال الإماراتي التشيكي يبحث التعاون واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية

عُقد منتدى الأعمال الإماراتي - التشيكي، بمشاركة كل من أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وبيتر فيلا رئيس وزراء جمهورية التشيك، لبحث تعزيز آفاق التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

وجاء انعقاد المنتدى في إطار الزيارة التي قام بها وفد برئاسة الصايغ إلى جمهورية التشيك، بهدف توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما، والتي جرى خلالها أيضا توقيع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي.

وأشاد الصايغ بعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات من أكبر الشركاء الاقتصاديين للتشيك، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين المليار دولار في العام 2022، مع تسجيل نمو ملحوظ في الاستثمارات التشيكية في دولة الإمارات.

وأضاف " أن انعقاد المنتدى يعكس العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، وخاصة في المجالات الاقتصادية، التي تعززت كثيراً وتطورت خلال السنوات الأخيرة، بخاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في يناير2022، والذي دشن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتينة، بما يصب في دعم خطط النمو الاقتصادي المستدام في البلدين".

وتضمن المنتدى تشكيل عدد من مجموعات العمل المشتركة في قطاعات التجارة والاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والبيئة والطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، بهدف بحث الفرص المتاحة في البلدين، حيث تم وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز العلاقات في هذه القطاعات والتي توليها الدولتان اهتماماً كبيرا.

وضم الوفد ممثلين عن العديد من الوزارات، من بينها وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التربية التعليم، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعددا من المؤسسات والشركات الإماراتية في القطاعين العام والخاص، واتحاد الغرف، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وجامعة الإمارات، وجامعة خليفة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وشركة مصدر، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والظاهرة القابضة، وتوازن، وإيدج، ومجموعة ستريت، وروكفورد زيلريكس، والفتّان، ومكتب الذكاء الاصطناعي، ومؤسسة الإمارات للفضاء، و"G42"، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، واستثمر في الشارقة، والمنطقة الحرة بمطار دبي، ومنطقة عجمان الحرة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة بن غالب.

كما تم على هامش الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الزراعة في جامعة الإمارات والجامعة التشيكية لعلوم الحياة.