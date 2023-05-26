مكتوم بن محمد: شراكاتنا مع مطوري التكنولوجيا في العالم ركيزة تدعم مسيرة التحوّل الرقمي بدبي

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيكونيكس» العالمية المتخصصة في مجال الحلول الرقمية ومراكز البيانات، تشارلز مييرز، وذلك في مقر ديوان صاحب السمو حاكم دبي. وأكد سموّه خلال اللقاء حرص دبي على توثيق علاقات الشراكة والتعاون مع أهم وأبرز صناع ومطوري التكنولوجيا في العالم، إذ تمثل تلك الشراكات ركيزة أساسية تدعم مسيرة التحوّل الرقمي الشاملة في الإمارة، وتسهم في تسريع وتيرتها، وبما يرسّخ مكانة دبي وجهةً رائدةً وشريكاً فاعلاً في دفع مسيرة التطوير التكنولوجي العالمية، بما توفره من بيئة داعمة تمكّن صُناع التكنولوجيا ومطوريها من التوسّع في أعمالهم والنفاذ إلى أسواق واعدة في المنطقة.

وأوضح سموّه أن التحوّل إلى البيئة الرقمية أولوية هدفها خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة وزيادة كفاءة القطاعات الحيوية، بما يدعم تطلعات دبي وأهدافها الاستراتيجية، والتي تسعى من خلالها لتكون من أهم المدن الاقتصادية في العالم خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وفي تغريدة لسموه على موقع التدوين «تويتر»، قال سموه: «التقيت تشارلز مييرز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة (إيكونيكس) الرائدة العالمية في مجال الحلول الرقمية ومراكز البيانات، وناقشنا مشروعات الشركة وما توفره لها دبي من فرص واعدة للنمو في المجالات الرقمية».

وتابع سموه: «التحوّل الرقمي أولوية هدفها سعادة المجتمع وخدمته وزيادة كفاءة القطاعات الحيوية، وشراكاتنا مع مطوري التكنولوجيا في العالم تمكّن صُنّاع التكنولوجيا من التوسع في أعمالهم بما يرسخ مكانة دبي وجهةً رائدةً في حاضر ومستقبل التكنولوجيا عالمياً».

علاقات التعاون

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دبي و«إيكونيكس» العالمية المتخصصة في مجال البنى التحتية الرقمية ومراكز البيانات، وآفاق تعزيزها، في ضوء ما تتيحه دبي من فرص تدعمها أطر تشريعية وتنظيمية متطورة ومرنة، وذلك مع امتلاك الشركة واحداً من أكبر مراكز البيانات التابعة لها في «مدينة دبي للإنتاج»، والمقام على مساحة تقارب 41 ألف قدم مربعة.

نهج دبي

من جانبه، أعرب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيكونيكس»، تشارلز مييرز، عن تقديره لنهج دبي التطويري القائم على تبنّي حلول المستقبل، وتسخير التكنولوجيا، والاستفادة مما تتيحه من إمكانات داعمة للتنمية الشاملة، مؤكداً اعتزازه بعلاقات التعاون النموذجية التي طالما جمعت بين الجانبين، وتطلعات الشركة للارتقاء بهذا التعاون في ضوء مواصلة دبي تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، والتي كانت سبّاقة في إرساء قواعدها منذ سنوات بعيدة.

وأوضح مييرز أن مركز البيانات «دبي DX1» التابع للشركة في دبي، يقدم خدماته إلى مجموعة كبيرة من المتعاملين في دولة الإمارات وعلى امتداد منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن الموقع الجغرافي المتميز لدبي يُعد ميزة كبيرة تدعم قدرة المركز على تقديم خدماته إلى مجموعة من الأسواق الحيوية في المنطقة.

«إيكونيكس» العالمية

تُعد «إيكونيكس» التي تأسست في وادي السيليكون بالولايات المتحدة في عام 1998، من أبرز الشركات العالمية في مجال البنى التحتية الرقمية، وتقدم خدماتها إلى العديد من القطاعات الحيوية ومنها: القطاع الحكومي والمالي، والصناعي، والصحي، وقطاع التجزئة، والتعليم والنقل، وذلك من خلال شبكتها العالمية الممتدة في 37 دولة، تضم 198 مركزاً للبيانات، إضافة إلى 50 مركزاً إضافياً يتم إنشاؤها حالياً. وقد سجلت عائدات الشركة لعام 2022 نحو 7.263 مليارات دولار، فيما بلغت عائدات الشركة ملياري دولار خلال الربع الأول من 2023.