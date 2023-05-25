طرح "أدنوك للإمداد والخدمات" يحقق أعلى مستوى على الإطلاق لاكتتاب عام بدولة الإمارات

أعلنت مجموعة "أدنوك" اليوم الخميس استكمال عملية البناء السعري والاكتتاب العام الأولي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" المتخصصة بمجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة.

وحقق طرح حصة أقلية تمثل نسبة 19% من أسهم الشركة المصدرة بعد زيادتها من 15% لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين بسعر نهائي 2.01 درهم للسهم العادي، عائدات إجمالية عند التسوية حوالي 2.83 مليار درهم (769 مليون دولار) لشركة "أدنوك".

وشهد طرح "أدنوك للإمداد والخدمات" طلباً استثنائياً مما يجعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم هذا العام، حيث شهد طلباً كبيراً من الأفراد والمستثمرين المحترفين بدولة الإمارات بلغ في مجمله ما يزيد عن 460 مليار درهم (125 مليار دولار) متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة 163 مرة ومحققاً أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات.

ويعد هذا الاكتتاب العام الأولي التاريخي السادس الذي تنفذه ’أدنوك‘ على حصة أقلية من أسهم إحدى الشركات التابعة لها خلال خمس سنوات، ويمثل الطرح انجازاً جديداً ضمن برنامج ’أدنوك‘ المستمر لخلق وتعزيز القيمة، حيث يؤكد دور ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ في توفير فرص استثمارية مجزية تدعمها آفاق للنمو القوي وطويل الأمد وتوزيعات أرباح تدريجية.

وتعد "أدنوك للإمداد والخدمات" الشركة السادسة التي تطرح "أدنوك" حصة أقلية من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأعوام الخمس الماضية، ويأتي بعد الاكتتابات الأولية الناجحة لكل من "أدنوك للتوزيع" و"أدنوك للحفر" و"فرتيجلوب" و"بروج" و"أدنوك للغاز"، مما يعزز دور "أدنوك" المحوري كمحفز رئيس لتنويع ونمو أسواق المال في الإمارات وأبوظبي ويرسخ مكانة الدولة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية.

وجمعت الاكتتابات العامة الأولية التي نفذتها "أدنوك" مجتمعةً حتى الآن 29.38 مليار درهم (8 مليار دولار) محققة طلباً إجمالياً تجاوز 1.41 تريليون درهم (385 مليار دولار) مما يدعم استراتيجية "أدنوك" الطموحة للنمو ويرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمارات العالمية.

وتمتلك "أدنوك للإمداد والخدمات" سجلاً حافلاً بالنجاح في تحقيق النمو على المستويين المحلي والدولي والتميز التشغيلي وضبط التكاليف بصورة فعالة، مما مكنها من تحقيق أرباح كبيرة ونتائج مالية قوية.

ووفقاً للنتائج المالية غير المدققة، التي تعكس الاستحواذ على شركة "زاخر مارين إنترناشونال" في عام 2022، بلغت إيرادات الشركة 8.4 مليار درهم) 2.3 مليار دولار)، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 2.2مليار درهم ( 599.3 مليون دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما زادت إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز الـ 20% خلال الأعوام 2017 - 2022.

وتنفذ "أدنوك للإمداد والخدمات" استراتيجية تهدف لتوسعة نطاق أعمالها تستند إلى برنامج متوسط المدى لزيادة المصاريف الرأسمالية تصل قيمته إلى 18.36 مليار درهم (5 مليارات دولار)، مما يوفر للمستثمرين فرص نمو جاذبة ومهمة.

وتهدف "أدنوك للإمداد والخدمات" إلى دفع توزيعات أرباح جذابة تبلغ قيمتها 716 مليون درهم (195 مليون دولار) عن الربع الثاني والنصف الثاني من عام 2023 (أي ما يعادل توزيعات أرباح سنوية بقيمة 260 مليون دولار). كما تتوقع الشركة بعد ذلك زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنوياً على المدى المتوسط.

ومن المتوقع إدراج أسهم "أدنوك للإمداد والخدمات" في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 1 يونيو 2023. وعند الإدراج، ستستمر "أدنوك" في امتلاك حصة أغلبية في "أدنوك للإمداد والخدمات" تبلغ 81%