"محطة الطويلة" تتجاوز 90% من طاقتها التشغيلية بإنتاج 183 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات أنَّ إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون في محطة الطويلة للتناضح العكسي قد تجاوز 90% من الطاقة الإنتاجية للمحطة، وذلك بإنتاجها 183 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا، "ما يعادل 831,925 مترا مكعبا في اليوم" لتصبح بذلك أكبر محطة تعمل بتقنية التناضح العكسي في العالم.

بمجرد وصولها مرحلة التشغيل التجاري الكامل، ستُنتج محطة الطويلة للتناضح العكسي 200 مليون جالون يوميًا (909,200 متر مكعب يوميًا).

وتعتمد شركة مياه وكهرباء الإمارات على الاستثمار في محطات تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، باعتبارها ركيزة أساسية من شأنها تعزيز مبادرتها الاستراتيجية الرامية إلى فصل عمليات تحلية المياه عن توليد الكهرباء، حيث تعتبر تقنية التناضح العكسي أكثر كفاءة بنسبة تصل إلى 96% مقارنة بمحطات التحلية الحرارية التقليدية، إضافة إلى خفض أكثر من 85% من انبعاثات الكربون المرتبطة بتحلية المياه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان آل علي: “ تُعدُّ محطة الطويلة للتناضح العكسي جزءًا من خطّة التحول الاستراتيجي للشركة بشأن تنويع محفظة المياه والكهرباء، ودعم خطة إزالة الكربون من قطاع الطاقة بما يتماشى مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050”.

وأضاف : “ نفتخر بتعاوننا مع شركائنا والذي أدّى إلى تمكين محطة الطويلة للتناضح العكسي من الوصول إلى أكثر من 90٪ من طاقتها الإنتاجية من المياه، لتصبح بذلك أكبر منشأة تجارية تعمل بتقنية التناضح العكسي في العالم”.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لإضافة 290 مليون جالون من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي بحلول 2027، حيث تتطلع إلى إنتاج 90% من المياه من خلال تقنية التناضح العكسي بحلول 2030، مما سيسهم في خفض حوالي 88% من إجمالي الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج المياه.

وأكد أنَّ استثمارات شركة مياه وكهرباء الإمارات الاستراتيجية في منشآت عالمية المستوى لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، من شأنها تمكين إمارة أبوظبي ودولة الإمارات من تسريع خطة الانتقال إلى المرحلة التالية من رحلة الاستدامة.

جدير بالذكر أنّ تحلية المياه منخفضة الكربون واحدة من أهم الخطوات التي تقوم بها شركة مياه وكهرباء الإمارات لتحقيق أهداف إزالة الكربون من قطاع الطاقة على المدى الطويل، فضلا عن أهميتها في تلبية الطلب على المياه في أبوظبي والدولة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى أدنى حد ممكن.

وتُعدُّ محطة الطويلة للتناضح العكسي رابع محطات التحلية التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، إلى جانب محطة المرفأ 1، ومحطتي الفجيرة F1 والفجيرة F2 الهجينتين لتحلية المياه وتوليد الكهرباء. علما بأنّ شركة مياه وكهرباء الإمارات قامت بطرح مشاريع لتطوير أربع منشآت إضافية لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، تشمل كلّا من مشروع محطة "المرفأ 2" للتناضح العكسي، ومشروع محطة الشويهات 4 للتناضح العكسي، ومحطتين مستقلتين ضمن مشروع جزر أبوظبي للتناضح العكسي.

وتملك مجموعة "طاقة" نسبة 20% من أسهم محطة الطويلة للتناضح العكسي، كما تملك شركة "مبادلة" نسبة 40%، في حين تملك شركة "أكوا باور" نسبة الـ 40% المتبقية، وستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بشراء المياه من محطة الطويلة لمدة ثلاثين عاما كجزء من اتفاقية شراء المياه الموقعة عام 2019.