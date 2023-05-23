بن طوق: تحول الامارات نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً يرتكز على شراكة قطاع الأعمال

أفاد وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، بأن رؤية الإمارات للمستقبل ترتكز على تعزيز اقتصاد المعرفة والتعاون، وأن جهود الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً واستدامة ترتكز على شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي .

وأشار، في تصريحات صحافية على هامش لقاء صحافي عقد في دبي أمس بمناسبة اختيار دبي كمقر رسمي لنادي كلية هارفاد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ، إلى أن الإمارات حققت العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، خصوصا مع تسجيل الاقتصاد الوطني نسبة نمو 7.6% خلال العام الماضي، لتحتل الإمارات بذلك مرتبة عالمية متقدمة في قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال عام 2022".

وأضاف أن " الأرقام القياسية التي حققتها التجارة الخارجية للدولة متجاوزة حاجز 2.2 تريليون درهم، ترجع لعوامل من أبرزها التحول الذي أحدثه إطلاق حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للحوافز والمبادرات التنموية كجزء من مشاريع الـ 50".

وكان نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون قد أعلن عن افتتاح "ذا هاوس" مقره الجديد والدائم في دبي، والذي سيعمل كملتقى لأكثر من 400 ألف من خريجي كلية هارفارد للأعمال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 1400 خريج في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن جهته، قال رئيس نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، صالح لوتاه، إن "التزام دبي والإمارات بالابتكار وريادة الأعمال والعمل المشترك يجذب المهنيين الموهوبين والشركات من جميع أنحاء العالم يعزز مكانتها كوجهة رائدة للمستثمرين والشركات.".

وتابع قائلا: "تمر دول مجلس التعاون الخليجي بفترة تحول مهمة، حيث نعمل بشكل حثيث على تنويع مصادر الدخل، وترسيخ نموذج أعمال أكثر تنوعًا واستدامة. ويُدرك نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي الدور المركزي للقطاع الخاص في هذا التحول، حيث يتطور الاقتصاد العالمي باستمرار وتتصدر التأثيرات الجيوسياسية عناوين الصحف.