2400 شركة في «جافزا» مملوكة لمواطني دول «مجلس التعاون»

كشفت بيانات جديدة صادرة عن المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، عن أن أكثر من 2400 شركة من الشركات العاملة فيها مملوكة بالكامل أو جزئياً من قبل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يبرز دورها في حركة التجارة على المستوى الإقليمي.

وبحسب البيانات، تشمل قائمة أهم الأعمال لتلك الشركات: الأغذية والمرطبات والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة والتجارة العامة، والمعادن، والفولاذ، والإنشاءات والمواد الكيماوية.

وتتمتع «جافزا» بمكانة مرموقة إقليمياً ودولياً، وتعد من أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم.

ويعمل في المنطقة أكثر من 9500 شركة، بما في ذلك عشرات الشركات المدرجة على قائمة «فورتشن 500».

مركز استراتيجي

وتختار الشركات متعددة الجنسيات «جافزا» للعمل من خلالها، كونها تمثل مركزاً استراتيجياً للأعمال بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتربط بعض أكثر أسواق التصنيع والاستهلاك نمواً في العالم.

وتستمد «جافزا» أهميتها من دبي باعتبارها مركزاً للتجارة العالمية، مع بنية تحتية عالمية ومناطق تجارية مخصصة لقطاعات محددة.

وقد استثمرت المجموعة الاستثمارية العالمية، «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو)، خمسة مليارات دولار في ثلاثة من أصول مجموعة «دي بي ورلد» في دولة الإمارات، بما في ذلك المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا».

وفي يونيو 2022، أعلنت شركة حصانة الاستثمارية من السعودية، والتي تدير الاستثمار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي من أكبر صناديق التقاعد في العالم، استثمار ما يقارب تسعة مليارات ريال سعودي في ثلاثة من أصول «دي بي ورلد» الرائدة في دولة الإمارات، منها حصة أقلية في المنطقة الحرة بجبل علي.

منظومة متقدمة

وتتمتع «جافزا» أيضاً بمنظومة متقدمة توفر الوصول إلى أكثر من 3.5 مليارات شخص حول العالم، تدعمها منظومة قانونية وتنظيمية في غاية التقدم في دبي والمتوافقة مع أفضل المعايير الدولية، كما يوفر موقعها الاستراتيجي قاعدة مثالية للشركات الطموحة التي تسعى إلى الوصول إلى أسواق جديدة.

وتعتبر المنطقة الحرة في جبل علي، مجتمعاً تزدهر فيه صناعات عديدة مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والبتروكيماويات وغيرها، كما تسهم «جافزا» في مساعدة الشركات على التطوّر والنمو.

عامل تحفيز

ومنذ انطلاقتها في عام 1985، كانت «جافزا» عامل تحفيز ودعم لفرص الأعمال، من خلال تمكين وصول متعامليها إلى فرص تجارية في المنطقة، عبر توفير بيئة متكاملة ومتعددة الوسائط تمنح إمكانات كبيرة للربط البحري والجوي والبري، مدعومةً بمرافق متطورة للخدمات اللوجستية.

يشار إلى أن المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، سجلت أعلى زيادة في عدد الشركات الجديدة منذ عقد، بنمو قدره 30% على أساس سنوي، ليبلغ العدد الإجمالي للشركات العاملة في المنطقة الحرة ما يزيد على 9500 شركة عام 2022.

فرص جديدة

شهدت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» خلال السنوات الـ10 الماضية، زيادة بمقدار 13 ضعفاً في عدد متعاملي الخدمات اللوجستية، بينما نما عدد شركات المركبات وخدمات النقل بنسبة 26% سنوياً.

وتُعزى الزيادة في خلق المزيد من الفرص الجديدة لتجارة التجزئة والتجارة العامة، إلى نمو قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، الذي خلق طلباً متنامياً على شركات الخدمات اللوجستية والنقل للتعامل مع حركة البضائع عبر المنطقة الحرة.

وتقدم «جافزا» من خلال موقعها الاستراتيجي دعماً كبيراً لمتعامليها من أجل الوصول إلى الأسواق العالمية والمستهلكين حول العالم، إضافة إلى ما توفره من ربط تجاري متعدد الأنماط، عبر النقل البري والبحري والجوي.

9500

شركة بما فيها عشرات الشركات المدرجة على قائمة «فورتشن 500» تحتضنها «جافزا»