"3 أيام من التخفيضات الكبرى" تنطلق الجمعة بدبي

تنطلق فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 26 حتى 28 مايو الجاري حيث تقدم لسكان دبي وزوراها فرصة مثالية للتسوق والاستفادة من تخفيضات المتاجر ومنافذ البيع في إمارة دبي.

وتقدم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية المشاركة في هذه الفعالية تخفيضات تصل إلى 90% على مجموعة من المنتجات المفضلة للمتسوقين بالإضافة إلى عدد من السحوبات على الجوائز والمكافآت القيمة.