3000 موظف يبدأون العمل في «إكسبــو دبي» اعتبــاراً من سبتمبر

أعلنت «مدينة إكسبو دبي» ترحيبها بعدد من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الرائدة من قطاعات متنوعة ستتخذ عنواناً جديداً لها في مجتمع الأعمال الشامل والمبتكر والمتنامي الذي يقدّم مجموعة مميزة من خدمات المناطق الحرة، حيث إنه بحلول سبتمبر المقبل، سيصل إجمالي عدد موظفي تلك الشركات إلى 3000 موظف.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه من الشركات التي سيكون لها مقر في «مدينة إكسبو دبي»: «موانئ دبي العالمية»، و«طيران الإمارات»، و«سيمنس للطاقة»، و«سيمنس إندستريال»، و«مجموعة تيرمينوس»، و«شركة إنجي العالمية»، و«غراتيا للاستشارات».

وبحسب البيان، سيتحول عدد من أجنحة الدول إلى مقار لمؤسسات مثل الجناح الفنلندي الذي سيصبح مقراً لـ«شركة فين غلف»، والجناح الأسترالي الذي سيصبح مركز علوم البيانات والاكتشاف والابتكار بـ«جامعة ولونغونغ»، فيما سيستمر الجناح الصيني في دعم تطوير شراكات الأعمال والتجارة بين دولة الإمارات والصين.

وتوفر «مدينة إكسبو دبي»، نقطة انطلاق للشركات للتوسع والنمو، وتقدّم منصة متميزة ضمن بيئة رقمية ومادية تعزز التواصل وتشجع تبادل المعارف والخبرات، ما يدعم التعاون عبر القطاعات في مجالات مثل الصناعات الإبداعية والتعليم والابتكار والتنقل، مع التزام مشترك بالاستدامة يسود المدينة ومجتمعها بأكمله، ويعزز مكانتها مركزاً رئيساً في خطة دبي الحضرية 2040.

وقالت الرئيس التنفيذي للشراكة في «مدينة إكسبو دبي»، منال البيات: إن «المؤسسات على اختلاف قطاعات عملها وأحجامها ومن جميع أنحاء العالم، كلها شركاء مهمّون في مسيرة (مدينة إكسبو دبي) نحو تحقيق أهدافها والمضي قدماً بإرث (إكسبو 2020 دبي) لتعزيز تواصل العقول وصنع المستقبل».

من جهته قال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك: «لقد حوّلنا جناح (طيران الإمارات)، الذي أبهر زوار معرض (إكسبو)، إلى مساحة مخصصة لمركز مجموعة الإمارات للابتكار والتقنيات الناشئة، وسيشكّل قاعدة لفريق الابتكار لدينا ومقراً للأحداث، وأيضاً مساحة للشركاء العالميين لكي نتعاون معاً في المشروعات التي ستعزز رؤيتنا للطيران والسفر».