زيادة الأسهم المطروحة للاكتتاب في شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أنها مارست، بصفتها المسهم البائع، حقها الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، في زيادة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

حيثُ ستطرح أدنوك الآن 1,405,714,765 سهماً عادياً، أي ما يعادل 19 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة المصدر. وأعلنت أدنوك سابقا أنها ستطرح 1,109,774,817 سهماً عادياً، تمثل 15 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان أن قرارها بزيادة حجم الطرح يستند إلى الطلب الكبير من المستثمرين في جميع الشرائح، ويعكس التزام أدنوك بتوفير بيئة تداول داعمة لأسهم الشركة بعد قبول الإدراج. وبافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، يعني ذلك أن قيمة الطرح تترواح تقريباً من 762 مليون دولار إلى 769 مليون دولار (2.80 مليار درهم إلى 2.83 مليار رهم). من المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس 25 مايو 2023.

إقبال كبير

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك: «نحن سعداء بالإعلان عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، والذي من المتوقع أن يكون ثاني أكبر طرح هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن، مما يمثل إنجازاً بارزاً آخر ضمن برنامج أدنوك لخلق وتعزيز القيمة. ويعكس الإقبال والطلب الكبيرين من المستثمرين من جميع الشرائح، والاهتمام الواسع من مجتمع الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي، آفاق النمو القوية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات ودورها المحوري في تمكين دولة الإمارات وأبوظبي من توفير إمدادات موثوقة من الطاقة للعالم ودفع جهود الحد من انبعاثات القطاع البحري في الدولة.

ومن المتوقع أن يكون الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات الإدراج التاريخي المقبل في أبوظبي، مما يرسخ مكانة أدنوك كمحفز رئيس لجذب واستقطاب مجموعة متنوعة من رؤوس الأموال العالمية، وتعزيز نمو وتوسع سوق المال المحلي».