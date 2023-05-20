الطاير: 1.5 مليار درهم إجمالي استثمارات «شمس دبي»

أفاد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بأن «إجمالي الاستثمارات في مبادرة (شمس دبي) حتى الآن يقدر بما يتجاوز 1.5 مليار درهم»، لافتاً إلى أن «المبادرة» التي تحفز المتعاملين على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح مبانيهم، استطاعت تحقيق قدرة مركبة للإنتاج بنحو 500 ميغاواط.

وأضاف الطاير، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أنه يتم العمل على إنجاز إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي بحلول 2030، فيما تم إنجاز إعادة تأهيل ما يقارب 8000 مبنى قائم في دبي خلال الفترة الأخيرة.

تشجيع المتعاملين

وتفصيلاً، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة تعمل على تشجيع المتعاملين ضمن مبادرة (شمس دبي) على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على الأسطح في مبانيهم ومنشآتهم لتلبية جزء من احتياجاتهم من الطاقة، وبنهاية عام 2022 وصل إجمالي القدرة المركّبة للمبادرة إلى نحو 500 ميغاواط».

وأضاف أن «إجمالي الاستثمار في (شمس دبي) يقدر حتى الآن بما يزيد على 1.5 مليار درهم، منها 10% من هيئة كهرباء ومياه دبي، لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مبانيها (مثل محطة إم في جبل علي ومصنع ماي دبي) أو للمبادرات الممولة، مثل مبادرة 5000 فيلا تابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتزويدها بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمصابيح الموفرة للطاقة، إضافة إلى موفرات المياه مجاناً، وذلك بما يتوافق مع البند السابع من (وثيقة الخمسين) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في (عشر) منازل المواطنين بدبي».

كفاءة الطاقة

وتابع الطاير، أن «(الهيئة) أسست شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) بهدف تعزيز كفاءة الطاقة في دبي، وللمساهمة في توفير فرص استثمارية واعدة للشركات المتخصصة في عقود أداء كفاءة الطاقة إلى جانب المؤسسات المالية، وموردي المعدات والتكنولوجيا الخضراء»، لافتاً إلى أن «(الشركة) نجحت في إعادة تأهيل ما يقارب 8000 مبنى قائم في دبي، ويجري العمل على تحقيق المستهدف بإعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي بحلول 2030».

بنية خضراء

وأفاد بأن «(الهيئة) تتعاون مع الشركات العالمية لتوفير بنية تحتية خضراء ومتطورة وفق أعلى المعايير العالمية، تلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، وتواكب ازدهار دبي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والتوافرية والجودة والاستدامة».

وأوضح الطاير أن «هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل على تعزيز الريادة في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل في جميع مشاريعها ومبادراتها، لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مع التركيز على الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والاقتصاد الدائري كممكنات رئيسة لتحقيق الاستدامة».

وأضاف أنه «في إطار خطط دعم خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، تضمن نمو وتطور الإمارة، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، تنفذ الهيئة مجموعة كبيرة من المشاريع والبرامج والمسابقات العالمية التي تسهم في تسريع التحول نحو المباني (صفرية الطاقة)، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة وداعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها. وتتعاون الهيئة مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم دورها الجوهري في نجاح دبي بتحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، وحالياً يتم العمل على استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول نهاية عام 2030، تماشياً مع جهود الإمارات للوصول للحياد الكربوني بحلول 2050».

أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد

يُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

وعند اكتماله، سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها في المجمع 2.327 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي نحو 15.7%، ومن المتوقع أن تصل إلى 25% بنهاية عام 2030.

ويسهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

بدأت المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 13 ميغاواط (بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية) في أكتوبر 2013، وتم تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 200 ميغاواط (بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية) في مارس 2017، في حين جرى تشغيل المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاواط (بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية) في نوفمبر 2020، وستكون المرحلة الرابعة بقدرة 950 ميغاواط (بتقنية الطاقة الشمسية المركزة 700 ميغاواط + 250 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية). وتم تشغيل 517 ميغاواط من المرحلة وجارٍ العمل على إنجاز بقية المشاريع.

أما المرحلة الخامسة فستكون بقدرة 900 ميغاواط (بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية)، وتم تشغيل 800 ميغاواط من المرحلة وجارٍ العمل على إنجاز بقية المشاريع. في حين ستكون المرحلة السادسة بقدرة 1800 ميغاواط (بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية) وسيتم تشغيلها على مراحل.