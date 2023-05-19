«دبي الملاحية» تطوّر مصاعد السفن بكلفة 38 مليون درهم

أفادت مدينة دبي الملاحية، بأنها أرست عطاء تجديد المرافق الخاصة بتحميل السفن من الرصيف البحري إلى ساحة الصيانة، على شركة «سينكروليفت إيه إس» العالمية العاملة في بناء مصاعد السفن، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ كلفة المشروع 38 مليون درهم، فيما سيستغرق تنفيذه 450 يوماً، ليسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لتحميل ورفع السفن من 800 عملية حالياً، إلى 2000 عملية سنوياً عند اكتمال المشروع.

وتمتلك «دبي الملاحية»، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، مصعدين لرفع وتحميل السفن إلى ساحة الصيانة، حيث تعتبر خدمات رفع السفن وسحبها إلى المنطقة المخصصة لأعمال الصيانة والتجديد ضمن رصيف المدينة من أهم المزايا التي تقدمها لعدد من كبرى أحواض بناء وصيانة السفن، في مقدمتها «غراندويلد»، والـ«باوردي دامن»، وغيرهما من الشركات التي يزيد عددها على 280 شركة بحرية متخصصة.

وأوضح بيان صادر، أمس، أن المصعد الأول يضم 28 رافعة يمكنها تحميل السفن حتى وزن 6000 طن، وبطول 130 متراً، في حين يضم المصعد الثاني 14 رافعة يمكنها التعامل مع السفن حتى وزن 3000 طن، وطول 90 متراً.

وتأتي ترقية مصاعد رفع وتحميل السفن جزءاً من مبادرة شاملة لتطوير جميع مرافق مدينة دبي الملاحية، لتصبح المدينة بشقيها الصناعي والتجاري السكني، أيقونة للعيش والعمل بمعايير متفرّدة لشركات القطاع البحري.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، إن «تسهيلات مصاعد السفن والرسو الجاف من أهم الخدمات التي نقدمها، وهذا أحد الأسباب الرئيسة وراء اختيار شركات بناء وإصلاح السفن الدولية مدينة دبي الملاحية للعمل فيها».

وأضاف أن «المدينة تهدف دائماً إلى مواكبة توقعات الشركاء والتفوق عليها، ونلتزم بدعم أعمال شركائنا بشكل مباشر، والإسهام في نمو القطاع البحري في المنطقة ككل».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «سينكروليفت إيه إس»، رولف أتل توماسين، إن «مدينة دبي الملاحية متفرّدة بتقدم مرافقها وسعتها، ونتوقع أن يحذو الآخرون حذوها بعد دراسة مرافقها ونموذج أعمالها الخاص في السنوات المقبلة».