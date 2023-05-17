15.7 مليار دولار زيادة في حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأميركية

أظهر التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأميركية، أن حيازة دولة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت بنسبة 34.3%، تعادل 15.7 مليار دولار خلال شهر مارس 2023 على أساس سنوي، محتلة المركز الثاني عربياً والـ 24 عالميا.

وبلغت حيازة الإمارات من السندات في مارس الماضي 61.5 مليار دولار، مقابل 45.8 مليار دولار بنفس الشهر من العام السابق.

وشهرياً، تراجعت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأميركية بنحو 4.65%، علماً بأنها كانت تبلغ في فبراير 2023 نحو 64.5 مليار دولار.

وطبقاً لبيانات وزارة الخزانة، وزعت حيازة دولة الإمارات بين 42.116 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و19.39 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

واحتلت دولة الإمارات المركز الثاني عربياً في حيازة سندات الخزانة الأميركية، وتصدر القائمة المملكة العربية السعودية بحيازة سندات بـ116.2 مليار دولار، وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة عربيا بقيمة 39.3 مليار دولار.

وعلى المستوى العالمي، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أميركية بقيمة 1.088 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ869.3 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 714 مليار دولار.