"دناتا" تتوقع 10% نموا في مناولة الرحلات بنهاية 2023

توقع نائب رئيس أول "دناتا" جعفر داود، لعمليات المطارات في دولة الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا، أن تحقق الشركة نمواً بنسبة 10 في المائة في مناولة الرحلات مع نهاية العام الجاري 2023 مقارنة بالعام 2022.

وقال جعفر : إن "دناتا"، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر والتابعة لمجموعة الإمارات، نجحت في تحقيق نمو بنسبة 107 في المائة في مناولة الرحلات مقارنة بمستويات ما قبل جائحة "كوفيد -19".

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات مؤتمر "إياتا" لخدمات المناولة الأرضية المنعقد في أبوظبي حالياً، أن "دناتا" نجحت في التعافي بشكل كامل من تداعيات الجائحة وتحقيق مستويات نمو قوية من المتوقع ان تستمر خلال الأشهر القادمة مع تحقيقها ارتفاعات كبيرة في الإيرادات بفضل توسع عمليات النقل الجوي والسفر بعد إزالة جميع القيود المتعلقة بالجائحة في مختلف بقاع العالم.

وأشار إلى أن صور التعافي من تداعيات الجائحة بدت جلية في عمليات جميع شركات "دناتا" خلال الفترة الماضية وهو ما أسهم في ارتفاع الأرباح بنسبة 201في المائة إلى 331 مليون درهم في السنة المالية 2022- 2023، فيما زاد إجمالي الإيرادات بنسبة 74 في المائة إلى 14.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها وذلك مع نمو حركة الطيران والسفر في جميع أنحاء العالم.

وتوقع داود أن تواصل "دناتا" تحقيق نموٍ في عملياتها وإيراداتها بالتزامن مع الانتعاش الملحوظ الذي يشهده قطاعا السياحة والطيران في دولة الإمارات بعد التعافي الكامل من تداعيات "كوفيد -19" والعودة لمستويات ما قبل الجائحة، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل التي تعزز زخم حركة الطيران والسفر مع تعزيز دولة الإمارات مكانتها كوجهة سياحية مفضلة على الصعيد العالمي في ضوء ما تمتلكه من مقومات جذب قوية أسهمت في استقطاب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأكد نائب رئيس أول شركة "دناتا" لعمليات المطارات في دولة الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا، أن عمليات "دناتا" العالمية ساهمت بنسبة 72 في المائة من إجمالي إيراداتها في السنة المالية 2022- 2023، بنمو نسبته 10 في المائة عن السنة السابقة، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة والمتمثلة في ارتفاع التضخم في أسواقها الرئيسية مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأوروبا، وأستراليا.

وأوضح أن "دناتا" تقدم خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين والتجزئة في 38 دولة عبر القارات الست، ومن المتوقع أن تواصل توسعها الخارجي، حيث استحوذت مؤخراً على 30في المائة من الأسهم للحصول على الملكية الكاملة لعمليات المناولة الأرضية في البرازيل، بالإضافة إلى بناء منشأة شحن متطورة جديدة في أربيل بالعراق، وإطلاق عمليات في مطار زنجبار، وإعادة افتتاح مرافق التموين في سيدني بعد تجديدها بتجهيزات موفرة للطاقة ومعدات حديثة.

وأشار إلى أن "دناتا" ستواصل العمل للتوسع في عمليات وخدمات جناح الضيافة في المطارات "مرحبا" حيث تدير حاليا 18 صالة مطار في دولة الإمارات و6 دول هي أستراليا وسويسرا وباكستان وسنغافورة وتنزانيا والفلبين، منوها إلى أن أطلاق هذه الخدمة في دولة الإمارات كان بهدف مساعدة الركاب القادمين والمغادرين والمارين عبر مطار دبي الدولي، ومع زيادة الإقبال على خدمات الاستقبال والمساعدة واصلنا تعزيز الخدمات والخيارات الإضافية المصممة لتسهيل وتيسير تجربة الركاب في المطارات.

ولفت إلى أن "دناتا" تعاملت مع أكثر من 82 مليون حقيبة عبر مباني مطار دبي الدولي الثلاثة خلال العام الماضي 2022، مشيراً إلى أن فرق الشركة تتعامل مع أمتعة أكثر من 100 ناقلة وملايين الركاب الذين يسافرون إلى 253 وجهة انطلاقاً من مطار دبي الدولي وعبره.

وأكد أن "دناتا" ملتزمة باستثمار 100 مليون دولار على مدى عامين لدعم الاستدامة وتحسين الكفاءة البيئية عبر أعمالها العالمية ودعم هدفها المتمثل في تقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن عملياتها بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن "دناتا" ضخت استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية والمعدات والعمليات لزيادة تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الانبعاثات كما جددت معدات الدعم الأرضي في المطارات لتقليل انبعاثات المحركات، بالإضافة إلى الاستثمار في المرافق التي تتضمن أحدث مبادرات الحد من الكربون في التصميم والتشغيل.

وأوضح جعفر داود أن "دناتا" ستواصل الاستثمار في البنية التحتية والمعدات لتحسين كفاءة الموارد على الصعيد العالمي، حيث قامت الشركة في العام الماضي بتركيب نظام للطاقة الشمسية بقدرة 3.5 ميغاواط عبر عملياتها بمطار شانغي في سنغافورة، بما في ذلك مرافق الشحن والتموين، ما يسمح بالحد من انبعاثات الكربون المرتبطة باستهلاك الكهرباء بنسبة 20في المائة سنوياً.