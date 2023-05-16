108 مليارات درهم إنفاق الزوار الدوليين في دبي خلال 2022 بنمو 74%

ارتفع حجم إنفاق الزوار الدوليين في دبي من 62.1 مليار درهم خلال عام 2021 إلى 108 مليارات درهم العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 74%، ليتخطى بذلك مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، حيث وصل الإنفاق حينها إلى 106.5 مليارات درهم، فيما زاد إنفاق السائح الداخلي في الإمارة من 10 مليارات في عام 2021 إلى 13.6 ملياراً عام 2022، بنسبة نمو بلغت 35.3%، ليتخطى أيضاً مستويات عام 2019، حيث وصل الإنفاق إلى 10.7 مليارات درهم.

وأضاف قطاع السياحة والسفر في دبي أكثر من 30.7 ألف وظيفة مباشرة خلال العام الماضي، وفقاً لتقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة، ليتخطى بذلك عدد الوظائف التي وفرها القطاع مستويات ما قبل الجائحة.

وقدر المجلس إجمالي عدد الوظائف نهاية العام الماضي بنحو 262 ألف وظيفة مباشرة في الإمارة، بنسبة نمو وصلت إلى 13.3% مقارنة بالعام السابق 2021.

إسهام مباشر

وبحسب تقرير رصد الأسواق الصادر عن المجلس، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ارتفع الإسهام المباشر لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي لدبي من 29.8 مليار درهم في عام 2021 إلى 45.8 مليار درهم خلال العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 53.8% على أساس سنوي.

أبوظبي

وأوضح المجلس، أن قطاع السياحة والسفر، أسهم بشكل مباشر بما يقرب من 11 مليار درهم في اقتصاد أبوظبي خلال عام 2022، مقارنة مع 8.3 مليارات درهم في عام 2021، وبنسبة نمو بلغت نحو 33.4%.

وتوقع المجلس، وفقاً للتقديرات، أن تصل أرقام التوظيف في أبوظبي إلى أكثر من 43 ألف وظيفة في عام 2022، مقارنة بنحو 41 ألف وظيفة في عام 2021، وبنسبة نمو تصل إلى 3.2%، فيما سيرتفع حجم إنفاق الزوار الدوليين من 15.5 مليار درهم إلى 20.8 مليار درهم، بنسبة نمو تصل إلى 33.9%.

الإمارات

وتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن يصل قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات إلى ذروة عام 2019 خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن من المقرر أن يسهم القطاع بـ180.6 مليار درهم في اقتصاد الدولة بحلول نهاية عام 2023، وهو ما يعادل تقريباً أعلى مستوى لعام 2019 عندما وصل إلى 183.4 مليار درهم، ويمثل هذا ما يقرب من 10% من إجمالي الاقتصاد.

كما توقع المجلس في تقرير الأثر الاقتصادي السنوي للقطاع، بالتعاون مع مؤسسة «إكسفورد إيكونوميكس»، أن يوجد القطاع 7000 فرصة عمل خلال العام الجاري، متجاوزاً ذروة ما قبل الوباء البالغة 745.1 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى أكثر من 758 ألف موظف في قطاع السفر والسياحة بنهاية عام 2023.

وأوضح التقرير أن إسهام قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي، نما بأكثر من 60% العام الماضي، ليصل إلى ما يقرب من 167 مليار درهم، وهو ما يمثل 9% من اقتصاد الدولة.

تعافٍ

وقالت الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس، جوليا سيمبسون، إن «قطاع السياحة والسفر في الإمارات يتعافى بوتيرة سريعة، ما يثبت استمرار جاذبية الدولة للمسافرين الدوليين». وأضافت سيمبسون: «يبدو أن مستقبل القطاع إيجابي، حيث إنه بحلول نهاية العام الجاري، سيصل إسهام القطاع إلى مستوى عام 2019، فيما سيتجاوز النمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني، على مدى العقد المقبل، وسيخلق أكثر من 114 ألف فرصة عمل جديدة، أي واحدة من كل تسع وظائف».

60%

نمواً في إسهام قطاع السياحة والسفر بالناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الماضي.

• من المتوقع أن يسهم «القطاع» بـ180.6 مليار درهم في اقتصاد الإمارات نهاية 2023.